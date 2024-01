El Bembibre Hockey Club quiere confirmar su mejora en Las Rozas

Desde el Club del Bierzo Alto han fletado un autobús para los que quieran desplazarse hasta la ciudad madrileña y animar in situ al equipo

Bembibre Hockey-Hockey Coruña. / Rodo López

El Bembibre H.C. juega éste sábado ante Las Rozas (Centro de Patinaje de Las Rozas, 20:00 horas), equipo que ocupa la decimosegunda plaza y está a siete puntos de las bercianas. Después de conseguir ganar al Sant Cugat, las de Carlos Figueroa han conseguido enlazar dos triunfos seguidos, algo que se hacía difícil pensar hace unos meses. Con la tranquilidad que da la buena situación en la tabla, fuera de peligro y lejos del descenso, las opciones de ampliar miras se presentan ante éste joven club.

Dependiendo de otros resultados y ganando los dos partidos restantes, las Águilas incluso podrían acceder a los puestos de Copa de La Reina. Pero enfrente no hay equipo fácil y Las Rozas, en su pista siempre cumple expectativas a la hora de mostrarse competitivas. Físicamente bien preparadas y con un juego muy coral, sin grandes individualidades y con partidos casi siempre ajustados.

El perfil suena al del propio Bembibre H.C. que salvo un partido, los demás han sido con finales ajustados. Desde el Club del Bierzo Alto han fletado un autobús para los que quieran desplazarse hasta la ciudad madrileña y animar in situ al equipo, que está siendo la revelación agradable de la temporada hasta la fecha.

El entrenador de las bercianas, Carlos Figueroa, asegura que “Las Rozas como el resto de equipos, no hay ninguno en la OK Liga que te regale los partidos. Es un equipo físico, con jugadoras más bien grandes y con un buen contraataque. No está al nivel de las seis primeras plantillas de la competición pero sus resultados son muy ajustados, sobre todo en casa. Su pista es preocupante, muy incómoda, abierta por los laterales y con mucho frío. Eso provoca el endurecimiento de la pista, que es de terrazo, se pone resbaladiza y cuando logras adaptarte, ya ha pasado medio partido. Todo ello hace que el rival sea incómodo en su pista, aunque fuera de ella, pueda encajar más goles”.