El Bembibre Hockey Club se enfrenta al Martinelia Manlleu este sábado

Bembibre Hockey Club. / Mila

El Bembibre Hockey Club viaja este sábado hasta Cataluña para enfrentarse al Martinelia Manlleu en el pabellón municipal de Manlleu. La tercera jornada de la Ok Liga Iberdrola, que tendrá lugar a las 17:00 horas, trae consigo otro duro enfrentamiento para las Águilas, que después de jugar contra las primeras y segundas clasificadas de la pasada temporada, les toca jugar contra las terceras.

El calendario, que parece haber hecho un enemigo, ha dado con el equipo berciano de bruces contra los seis primeros equipos clasificados de la 22/23. Ahora toca un equipo que ha perdido a una jugadora importante como Anna Casarramona, que recaló en el conjunto del Palau de Plegamans, y que ya jugó aquí el pasado domingo. Después de ver los dos partidos disputados por el Bembibre HC, se crea la ilusión de que lo bueno está por llegar y hay que tener paciencia. El Manlleu cuenta con jugadoras contrastadas y con jóvenes promesas del deporte, igual que las del Bierzo Alto.

El entrenador de las bercianas, Carlos Figueroa, asegura que "vamos a jugar contra el tercer clasificado de la temporada anterior y en su pista. Tal vez es más complicado y debemos aclimatarnos a su pista y también tienen buenas jugadoras, de muchísimo nivel y que han sido seleccionadas para la selección española. Nos vamos a encontrar con un equipo que no tiene el juego del Telecable ni las individualidades del Palau. El Manlleu tiene un juego muy homogéneo, con jugadoras grandes y físicas, muy parecidas en ese aspecto al Palau, con tres jugadoras que destacan técnicamente".

"Como equipo tiene sus fallos también y sus puntos débiles, pero son muy competitivas y habrá que hacer las cosas bien y si logramos al menos un punto sería genial, pero no será fácil mantener nuestra portería a cero. Les he dicho a mis jugadoras que compitan y que seamos capaces de ponerlas en apuros. Debemos ser muy conscientes de que hay dos ligas y a nosotras nos ha tocado lidiar con los seis primeros en las primeras siete jornadas. Tenemos que coger la suficiente experiencia para afrontar el segundo tramo liguero rindiendo mucho más. Hay que tener paciencia y pedirla también a mis jugadoras, hemos hecho dos buenos partidos con resultados digamos buenos, pero no hemos sacado nada positivo y hay que conseguir que la gente no se desmoralice. Estamos en la mejor liga del mundo y somos uno de los catorce mejores equipos del mundo en este momento", concluye el técnico.