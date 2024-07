El Bembibre Hockey Club ficha a la portera Uxue Otegi

El Bembibre Hockey Club ha anunciado el fichaje de la portera Uxue Otegi, procedente de Bilbao y nacida en 1999. Procede del CP Voltregá, en el que ha defendido la portería durante las últimas tres temporadas.

Uxue ha cursado Educación Primaria con especialidad en Educación Física y ha finalizado un máster de Tecnologías Aplicadas a la educación, teniendo en su pensamiento el poder trabajar en ello. A todo esto, también tiene el título nacional de entrenadora de hockey, por lo que aportará su granito de arena con la cantera del Club, como ha hecho anteriormente.

Sus inicios en el deporte fueron variopintos, pasando de ser portera en el fútbol a probar las cuatro ruedas bajo sus pies, pasando incluso por cualquiera que tuviera una pelota para jugar. Por mediación de un familiar que jugaba al hockey, Uxúe comenzó a interesarse, debiendo elegir entre el fútbol o el hockey, eso sí, siempre como portera. Su barrio de Santutxu en Bilbao, tenía un equipo de hockey patines, siendo allí su primer encuentro con el deporte. Estuvo hasta los 18 años en el club de su barrio, y siendo júnior, tenía pocas probabilidades de continuar jugando, ya que la mayoría del equipo eran chicos. Llegó la propuesta del Manlleu, que le pareció el momento justo para continuar su proyección, logrando en tres temporadas un título de OK Liga, en la temporada de la pandemia del Covid y una Copa de la Reina en la última etapa en el equipo.

Posteriormente Uxúe recaló en el CP Voltregá, equipo que defendió en sus últimas tres temporadas, añadiendo a su palmarés una Copa de Cataluña. Don Carlos Figueroa, siempre la tuvo en mente porque ya la conocía de cursos de verano y quiso contar con ella anteriormente, pero no pudo ser. Ahora que ya ha aterrizado en el Bembibre H.C. las miras son más altas y además entrará en la estructura del Staff Técnico de la entidad, a la que aportará calidad y experiencia al equipo. Desde el Bembibre HC te damos la bienvenida Uxúe, que portará el número 1 en el dorsal bajo su nombre.

Carlos Figueroa ha resaltado que “Uxúe fue una de las porteras que quise fichar la pasada temporada, porque ya la conocía de anteriores cursos de verano. Me pareció muy interesante porque era una de las porteras nacionales menos goleadas estando en un equipo que no era puntero, pero no pudo ser. Este año se puso a nuestro alcance y aunque tenemos la portería muy bien cubierta con Fer Tapia, es bueno tener dos porteras de calidad y experiencia, para según las circunstancias, se puedan ir cambiando con confianza”.

Por su parte, Uxúe Otegi asegura que “vengo a Bembibre, ciudad que apenas conozco aunque estuvimos aquí ya que vinimos a jugar. Por cierto el Bembibre Arena es espectacular, a muchos equipos les gustaría poder jugar en un sitio así. El Club tiene un proyecto interesante que busca la consolidación en la OK liga, con objetivos ambiciosos para las próximas temporadas. Este año consiguieron salvar la categoría en su primer intento y demostraron que eran un equipo a tener en cuenta. Por parte mía, espero aportar mucho para que esta temporada sea todavía mucho mejor. Tengo muchas ganas de comenzar a entrenar y ver hasta dónde podemos llegar”.