El Bembibre Hockey Club vence al UDC Rochapea

Bembibre Hockey Club. / Mila

El Bembibre H.C. ganó por 5-4 al UDC Rochapea de Pamplona. Las de Carlos Figueroa afrontaron el partido sin la máxima goleadora de la liga, Pía Sarmiento, que estuvo en la grada animando a sus compañeras, junto a un numeroso público, que alimentó la motivación del equipo berciano. Empezó el partido con mucha intensidad, con sustos para ambas porterías con disparos que pegaron en los postes, o las mismas porteras que impidieron los goles. La juvenil Sara Merayo abrió el marcador con su gol, al aprovechar la azul de la visitante Saioi. El libre directo posterior fue aprovechado por la joven jugadora bembibrense a los cuatro minutos de partido. Otra juvenil, Ana Vega, también acertó con su disparo en su internada a los quince minutos, poniendo el 2-0 en el marcador.

Siguió el juego en un continuo aluvión de llegadas pero sin disparos claros, hasta que Mili, se hizo con un hueco para meter la bola poniendo el 3-0 (min 20). Todo pareció ir sobre ruedas, con un resultado amplio pero no bajó el pistón el Rochapea, que tuvo premio en su acercamiento por medio de Casado, que batió a Majo, poniendo el 3-1 a siete minutos del descanso. Entraron en acción las porteras, que pararon disparos y llegadas con mucha eficacia y algunas veces, hasta con espectacularidad. Así acabó la primera parte, con ventaja en el marcador pero con mucho tiempo por delante. Tras el descanso, las navarras fueron sorprendidas de nuevo por Mili y Sara en apenas un minuto, poniendo entre las dos el 5-1 en el transcurso del minuto 31 al 32. Pero respondió la visitante Irati Ezkurra, que en pocos segundos puso el 5-2, en un clamoroso despiste defensivo.

Una tregua en goles se transformó en otra cascada de oportunidades, pero el mando del partido era local, mandando las de Carlos Figueroa. Empezó el conjunto navarro a apretar en defensa, obligando a las Águilas a perder bolas fácilmente, provocando nervios y malos pases, desembocando en errores que costaron dos goles en contra. Larrainzar e Irurzun apretaron el marcador, poniendo entre ambas el 5-4, y volcándose sobre la portería berciana. Al final, el pitido del final del partido resultó casi un suspiro de alivio ante lo que se estaba viendo, unos malos minutos de nervios, mal juego y poca contundencia defensiva que pudo traer malas consecuencias. Lo positivo, un triunfo que mantiene a las Águilas en lo alto de la tabla una semana más.

El entrenador de las bercianas, Carlos Figueroa, asegura que "me voy con un sabor agridulce, porque hemos hecho lo más difícil que fue ponernos 5-1. Cuando se tiene todo ganado aparecen los nervios y hemos perdido bolas tontamente. Ya avisamos de que Rochapea era un equipo homogéneo y muy ordenado. Nosotras no hemos sabido matar el partido antes y nos hemos visto contra las cuerdas. Al final se ha ganado, sí, pero como entrenador quiero más de mis jugadoras. Nosotras como aspirantes a ganar el ascenso y la liga, no podemos llegar al final del partido pidiendo la hora. No hemos obligado a correr detrás de nosotras a las rivales en busca de la bola, los nervios juegan malas pasadas. Si hoy sacamos conclusiones del partido después de ver el video, bienvenido sea el aprendizaje recibido".