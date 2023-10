El Bembibre Hockey no encuentra premio a su buen partido

Bembibre Hockey-Hockey Coruña. / Rodo López

El Bembibre Hockey sumó su cuarta derrota en otras tantas jornadas en el inicio de la OK Liga Femenina, aunque esta vez las de Carlos Figueroa estuvieron cerca de acabar con su mala racha ante el Coruña Hockey, que se impuso por la mínima en el Bembibre Arena (1-2).

Las Águilas se adelantaron en el marcador a los seis minutos de juego con un gol de penalti de Pía Sarmiento, pero no lograron mantener mucho tiempo su ventaja y en apenas dos minutos el Coruña le daba la vuelta al resultado con dos tantos de Franci y Bulló.

A pesar del varapalo, el Bembibre no le perdió la cara al partido, pero sus mejores ocasiones se estrellaban una y otra vez ante la portera visitante, mientras en la meta local Fer Tapia hacía lo propio para conjurar los contraataques de las gallegas, que acabaron llevándose la victoria.

Tras el partido, Carlos Figueroa lamentó que "entramos muy bien en el partido, con ocasiones desperdiciadas aparte del gol, pero al empatarnos se nos ha ido el encuentro de las manos. Debemos seguir trabajando y no ha cambiado el discurso, tenemos siete partidos contra los seis primeros de la pasada temporada. El equipo está compitiendo hasta el final y ya llegarán equipos más asequibles, debemos tener paciencia y no caer en el pesimismo, aunque los resultados todavía no nos acompañen".