El Bembibre Hockey ficha a Laura Porta

El Bembibre Hockey cerró este miércoles su segundo fichaje para esta temporada, Laura Porta, que llega al equipo berciano procedente del Solideo Sant Cugat, donde la pasada campaña disputó todos los partidos y anotó diez goles.

En su palmarés destacan un campeonato de España Fem 16 y un subcampeonato de Cataluña Fem 16 con el Vila-Sana en 2015, equipo con el logró el ascenso a la OK Liga en 2017. Asimismo, fue campeona de selecciones territoriales con el combinado de Lleida y consiguió el campeonato de selecciones autonómicas con Cataluña en 2019. El año pasado fue subcampeona de la Liga Catalana con el Sant Cugat.

El entrenador del Bembibre Hockey, Carlos Figueroa, destaca de Porta que “es una jugadora muy disciplinada y su principal virtud es su potencia de disparo. También añade un plus a su visión de juego que es excelente y combina a la perfección con su compañera Txell Gimeno, con solo mirarse saben lo que van a hacer. Es una jugadora ambiciosa y quiere seguir progresando en éste deporte. Aportará al equipo experiencia, disciplina y competitividad”.

Por su parte, la nueva jugadora de las Águilas asegura que se decidió por Bembibre por “la profesionalidad que me ha mostrado, la ambición y perseverancia de la que hacen gala. Apuestan claramente por el hockey femenino y tienen un proyecto de continuidad que me motiva muchísimo. Como guinda, tener a Figueroa como entrenador es todo un lujo que no se puede desperdiciar”.