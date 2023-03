El Bembibre Hockey pone rumbo a la Copa

Jugadoras y entrenador del Bembibre Hockey posan junto a Susana Folla en la sede de la Diputación de León. / BHC

Las jugadoras y el entrenador del Bembibre Hockey Club fueron recibidas este jueves en la Diputación de León por la diputada de Deportes, Susana Folla, antes de emprender viaje a Alcobendas, donde este fin de semana disputará la Copa de la Princesa de Asturias en busca de su primer título oficial.

Folla mostró su "orgullo y admiración por el trabajo realizado por un club que no lleva ni un año y acapara tantos éxitos". No en vano, las bembibrenses son líderes de la OK Liga Plata Femenina y tienen el ascenso a la máxima categoría en su mano.

Horarios Copa de la Princesa

Alcobendas acogerá durante todo el fin de semana la Copa de la Princesa de hockey sobre patines. El sábado tendrán lugar las semifinales, que enfrentarán al Mataró contra el Raxoi a las 11.30 horas y al Bembibre Hockey contra el anfitrión, Alcobendas, a partir de las 17.30 horas. Los ganadores se verán las caras en la final el domingo a las 11.00 horas.