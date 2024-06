El Bembibre Hockey renueva a Gisela Vicente

El Bembibre Hockey ya trabaja en la próxima temporada después de conseguir la permanencia en la OK Liga Iberdrola y este fin de semana cerró la renovación de una de sus jugadoras más destacadas, Gisela Vicente, que finalizó el año como segunda máxima anotadora del equipo berciano con 15 goles, respondiendo así a las expectativas creadas con el fichaje de una doble campeona de Europa.

El entrenador del Bembibre Hockey, Carlos Figueroa, señaló que “Gisela ha sido fundamental para subir un peldaño de calidad. Se trata de una jugadora que todavía tiene mucho margen de mejora y unas cualidades físicas y técnicas muy buenas. Ha sido uno de los fichajes importantes y por eso apostamos por ella para el futuro”.

Por su parte, la jugadora aseguró que “estoy muy feliz por renovar. Ahora necesito descansar, recuperarme de las molestias y coger fuerzas para la siguiente temporada. En Bembibre estoy supercontenta, me han acogido con mucho cariño y me siento casi como en casa. El equipo es una gran familia y con Carlos Figueroa he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo y mejorando, porque con él es imposible no hacerlo”.