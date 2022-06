Bembibre presenta el audiovisual '1000 Caminos'

El teatro Benevivere de Bembibre acoge este sábado, 11 de junio, a las 18.00 horas la presentación del audiovisual 1000 Caminos, una propuesta que aúna música e imágenes para rendir un particular homenaje al Camino de Santiago y visibilizar las variantes de la Ruta Jacobea que discurren por el Bierzo.

1000 Caminos se ha grabado en más de 20 localizaciones emblemáticas de la comarca, tanto a pie de calle como con drones, mostrando así la espectacularidad de sus paisajes y monumentos, finalizando en la plaza de la catedral de Santiago de Compostela.

En el mismo, doce músicos bercianos interpretan la canción que han compuesto como himno al Camino de Santiago que, a su vez, pone en valor la riqueza patrimonial y musical del Bierzo. Los músicos involucrados en el proyecto son Miguel Rallo (Nunca Fuimos Ángeles) y Rafaria Montecristo (Cometa Errante) a las guitarras, Miguel Cabero (Nunca Fuimos Ángeles) a la voz principal y la composición, Sergio López (Collado) a la percusión y gaita, Mauro Otero (The Morgans) al bajo, Miguel Rivas (The Morgans) a la voz, Alejandro Villar (Eloqventia) a la flauta medieval, Alba Álvarez al violín, Cris Falagán (Broken Hips) e Irina Macías (The Brewster) a las voces, Samuel San Juan (En Bruto) al teclado y Jorge Prada (Rapabestas) al whistle y la gaita.

El videoclip, realizado por Little Sonora Studio y ShotbyBUZZ, se presentó al público por primera vez el viernes 20 de mayo en el Museo de la Energía de Ponferrada con una gran acogida del público y en pocos días superó las 7.000 visualizaciones en YouTube.