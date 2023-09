Bembibre pretende aumentar el número de policías a través de plazas de movilidad

Policía Local de Bembibre. / EBD

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bembibre, Jorge Blanco, denunció este miércoles la inacción del Consistorio ante el aumento de actos vandálicos en el municipio y acusó a la alcaldesa, Silvia Cao, de suprimir el servicio de la Policía Local por las tardes.

Al respecto, el equipo municipal del consistorio bembibrense ha emitido una nota de prensa asegurando que "es cuanto menos sorprendente que el Partido Popular de Bembibre publique una nota de prensa acusando de desidia al equipo de gobierno en un tema tan importante como es la seguridad ciudadana. Los 4 concejales de la oposición del PP en este ayuntamiento no colaboran en nada más que en enmarañar la labor de este equipo de gobierno y de esta alcaldesa solo movidos por el odio y la rabia de quien quiso gobernar y no pudo".

"Dicen que no hemos tomado medidas respecto al aumento de actos vandálicos en Bembibre. Lo primero que deben hacer ellos es no alarmar a la gente. Efectivamente, se ha producido algún acto de este tipo en nuestro municipio en los últimos días y lo que hemos hecho es lo que en estos casos se debe hacer, poner las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil de Bembibre, y ellos son quienes están llevando a cabo las labores de investigación que, en varias ya han dado sus frutos y en otras, los darán. Pedimos disculpas al Partido Popular de Bembibre por no haber salido a la prensa a contar cuáles han sido los avances en las investigaciones, y los nombres de los presuntos culpables, será que nosotros no somos como este Partido Popular que ha perdido el rumbo y sólo pregunta de cara a la galería lo que nunca pregunta dentro del Ayuntamiento. Señores, las denuncias están puestas y ahora, si a ustedes les parece bien lo que hay que hacer es dejar que la Guardia Civil haga su trabajo. Si quieren saber, realmente, que ha sucedido, cómo y cuándo, pregunten donde deben, a esta alcaldesa y no se dediquen a asustar a la gente, que esa es la última labor que un equipo responsable de oposición debe hacer", sostienen.

"Respecto al tema de la Policía Local de Bembibre, les digo lo mismo, déjense de chismorreos y pregunten donde deben que es lo que sucede en realidad porque cada vez que ustedes abren la boca demuestran que no tienen ni idea de cómo funciona un ayuntamiento y menos la Policía Local. Este equipo de gobierno y esta alcaldesa no han suprimido ningún turno de policía, lo que sucede es que, debido a que hay poco personal, los servicios de tarde y noche los prestaban los policías locales con el llamado turno de disponibilidad activa, que no es otra cosa que atención telefónica desde su casa acudiendo sólo cuando el motivo de la llamada sea una urgencia. Ese turno tiene una bolsa de horas anuales que nunca llegaba a rebasarse porque sólo comprendía las noches, pero los policías locales de Bembibre este año lo han prestado también en turno de tarde por lo que esa bolsa de horas obligatorias de disponibilidad ya se ha cubierto. Son los propios policías quienes manifiestan al Jefe de Policía y algunos también lo han registrado por escrito que, superada la bolsa de horas de disponibilidad activa, ya no están obligados a prestar este servicio y que dejan de llevar este móvil que podríamos llamar ”de guardia”. Así, queda claro que no hemos suprimido nada, sino que ellos son quienes dejan de prestar este servicio que, superadas las horas obligatorias, pasaría a ser voluntario, y por eso, pueden negarse a prestarlo".

Por último, aseguran que la idea del equipo de gobierno es la de aumentar el número de policías a través de plazas de movilidad pero mientras tanto, y una vez hablado con la Subdelegación del Gobierno de León y la Comandancia de Tráfico las funciones, en los turnos que no se cubran podrán ser asumidas por la Guardia Civil, "en ningún caso Bembibre se convertirá en esa ciudad sin ley que el Partido Popular tanto desea", concluyen.