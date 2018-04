Benavides entiende que ganar a Otero la junta local ha desencadenado su destitución

Este martes se conocía la destitución de sus funciones en el Ayuntamiento de Bembibre de Sigifredo Benavides. El edil popular ya no seguirá al mando de la Concejalía de Acción Social ni formará parte de la Junta de Gobierno municipal por decisión de la Alcaldía. No obstante, asegura a través de un comunicado de prensa que, “como concejal y a pesar de no tener aéreas de trabajo, mi obligación no será otra que la de asistir al Ayuntamiento diariamente y estar en todo momento a disposición de todos aquellos vecinos que necesiten de mi trabajo. Me han votado para luchar por Bembibre y cualquier otra actuación no sería ni ética ni responsable”.

El popular entiende que el desencadenante de esta decisión política vendría de haber ganado la junta local del PP a la segunda lista presentada, la que encabezaba el alcalde Manuel Otero. “Esta derrota que seguramente fue percibida como una pérdida de poder y un peligro para su futuro político y económico, ha desembocado en esta resolución y en todo un acoso y derribo hacia mi persona y mi trabajo como concejal. Bembibre no se merece este tipo de actuaciones. Pataletas de adolescente, peleas entre gallos (más bien polluelos), que descentran el cometido de los dirigentes de cualquier ayuntamiento que no es otro que luchar por el bienestar de sus habitantes”, denuncia.

Benavides cree haber cumplido con “honradez y dedicación” las áreas que le fueron encomendadas y anuncia que seguirá trabajando “donde me corresponda”, “tanto en la concejalía como en la presidencia de la Junta Local del Partido Popular de Bembibre donde no podemos permitirnos hacer ningún tipo de dejación de nuestras funciones”.