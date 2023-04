Un berciano y el 'A Ponferrada me voy' presentes en el lanzamiento del Starship en Texas

Está claro que el Bierzo no tiene límites y en cualquier lugar del mundo se puede ver a un berciano y una bandera de la comarca. Este lunes, ha sido un peñista de El Oso y el Botillo el que ha estado presente en Boca Chica (Texas), para el lanzamiento del Starship, un cohete de la empresa Space X de Elon Musk. Así lo ha publicado el Twitter oficial de la peña de la SD Ponferradina, @osoybotillosdp.

Finalmente por problemas de presurización, tal y como anunciaba el propio Musk en su Twitter, el lanzamiento ha quedado aplazado para dentro de 48 horas.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023