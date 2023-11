Los bercianos We Care Less sacan a la luz su primer LP

'Losing is an achievement (when you're not a winner)' ya está a la venta en formato vinilo y para descarga online

We Care Less. / EBD

La banda berciana de punk We Care Less anuncia el lanzamiento de su primer LP, Losing is an achievement (when you’re not a winner), que ya se puede adquirir en formato vinilo a través de los sellos Peor es Nada, Hombre Montaña, Quebranta Records, Conspiración de Iguales, In my Heart y Smiling is not a Crime, además de estar disponible tanto para escucharlo como para descargarlo en la plataforma Bandcamp y en YouTube.

We Care Less es un trío formado por Dani (voz y guitarra), Raúl (batería y coros) y Pepe (bajo y coros) que surgió de la decisión de los dos primeros de abandonar su anterior banda, Project 2, y la posterior incorporación de Pepe al bajo. Su música tiene influencias de grupos como NOFX, Bad Religion, Descendents o Millencolin, “pero nunca intentando sonar como nadie concreto”, según apuntan los miembros del grupo.

Su flamante disco, Losing is an achievement (when you’re not a winner) (Perder es un logro cuando no eres un ganador), “resume perfectamente la filosofía y las letras del grupo” a través de 14 temas grabados por ellos mismos tras un largo proceso que comenzó componiendo en plena pandemia y grabando posteriormente en su propio local.

La presentación en sociedad del nuevo disco de We Care Less tendrá lugar a finales de año en el Morticia de Ponferrada con un concierto que dará inicio a una gira por diversos puntos de la geografía nacional.