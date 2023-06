Berenice Arias le recuerda a Iván Alonso que "la violencia machista le importa muchísimo a la ciudadanía"

Sábados sin Sol en Ponferrada convocado por la Plataforma Contra las Violencias Machistas. / EBD

La Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana celebró un nuevo Sábado sin Sol en Ponferrada para recordar a las víctimas de la violencia machista, un acto donde la nueva organización de concejalías del Ayuntamiento de Ponferrada centró el protagonismo tras la desaparición del área de Igualdad, una circunstancia sobre la que la Plataforma ya se pronunció este viernes.

La que fuera responsable de Igualdad en Coalición por el Bierzo hasta que el pasado 17 de junio presentó su renuncia tanto al cargo como a la militancia por el acuerdo de gobierno con Vox, Berenice Arias, aprovechó para responder a las declaraciones de Iván Alonso sobre la expulsión de CB de la Plataforma: "En el mismo acto que desaparece la Concejalía de Igualdad el señor Alonso dice que no se va a preocupar de estas cuestiones y que va a luchar por el interés de la ciudadanía como si la violencia machista no fuera algo que le importa muchísimo a la ciudadanía. Nos querían hacer creer que esto no iba a suceder en Ponferrada pero ya vemos que sí. No vamos a dar un paso atrás y vamos a estar siempre enfrente de los retrocesos sociales".

En ese sentido, la portavoz de la Plataforma, Mila Ballesteros, advirtió de que "el PP está aceptando los postulados de la ultraderecha porque es necesaria para que se pueda gobernar el municipio. Veremos más medidas, se negará la violencia machista y tendrá sus consecuencias en las políticas que se estaban llevando contra ella. Se gobernará contra las políticas de igualdad porque es algo en lo que no creen, pero cada vez que se produzca una medida en este sentido saldremos al paso a criticarlo y nos tendrán enfrente".

Asimismo, Ballesteros mostró su temor a que el nuevo equipo de gobierno prescinda del Consejo Municipal de las Mujeres, de la agente de Igualdad del Ayuntamiento y del Plan de Igualdad "que tendría que ponerse en marcha en este mandato, pero tememos que se paralice por los postulados de la ultraderecha que se están asumiendo en este municipio".