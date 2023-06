Berenice Arias renuncia a sus cargos en Coalición por el Bierzo "por principios morales básicos"

"Dolida, me veo obligada a no pertenecer a un partido político que, aunque sea indirectamente, le da algún cargo o poder a la ultraderecha", apunta

Berenice Arias, la primera mujer que aparece a la derecha. / Facebook Berenice Arias

La responsable de Igualdad de Coalición por el Bierzo, Berenice Arias, ha mandado un comunicado presentando su renuncia de todos los cargos que ostenta en el partido, así como la solicitud de la baja de la militancia. "Dolida, me veo obligada, por principios morales básicos, a no pertenecer a un partido político que, aunque sea indirectamente, le da algún cargo o poder a la ultraderecha", apunta en el escrito.

"He creído en el proyecto durante casi 9 años de mi vida, trabajando duramente, aguantando cosas que no le deseo a nadie, dejando parte de mi vida en cuatro campañas electorales duras. Y me arrepiento terriblemente de que mi voto y mi constancia, vayan a favorecer a un partido político que pisotea derechos humanos, que niega la violencia machista, racista, homófobo, tránsfobo y todas las cosas que aborrezco juntas. Mi camino siempre estará del lado del feminismo, de la lucha en pro de los derechos del colectivo LGTBQ+, de la lucha obrera y de la integridad y la ética. Camino que recorreré firme en mis principios y nunca al lado de la extrema derecha, siempre enfrente", sostiene en el comunicado.