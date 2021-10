Llega al Bergidum A.K.A (Also Known As), un fenómeno teatral ganador de dos Premios Max

Llega al Bergidum el que se ha convertido en un fenómeno teatral desde su estreno en 2018 y ha obtenido cuatro Premios Butaca, dos Premios Max (autoría revelación y actor protagonista) o los premio del público en festivales como el MIT de Ribadavia o el Teatre del Mar de Mallorca. Se trata de A.K.A. (Also Known As), un monólogo que habla sobre la identidad juvenil. Esta representación llega al teatro ponferradino el próximo viernes, 5 de noviembre a las 20.30 horas.

En febrero de 2018 se estrenó en Vic un espectáculo de pequeño formato protagonizado por un adolescente titulado A.K.A. (Also Known As). Se representó una sola vez y luego hizo una minigira por la provincia de Barcelona antes de presentarse en la capital en un pequeño espacio de solo 45 butacas. Ahí empezó el milagro: el boca a boca corrió y las funciones se prolongaron durante dos meses. De ahí saltó a dos teatros más grandes en la misma ciudad y esta temporada el fenómeno se expande fuera de Cataluña con una gira por España. Ni siquiera sus creadores habrían augurado que una obra tan modesta llegaría tan lejos.

Casi cuatro años después del estreno, autor, director e intérprete siguen dándole vueltas a las razones de su éxito. “Lo que más ilusión me hace es que hemos conseguido llegar de verdad a los adolescentes. He visto a muchos venir una vez y después repetir para traer a sus padres. Es cierto que el protagonista es un chico de 15 años, pero precisamente eso lo hacía más difícil: hay que afinar mucho para dar con el lenguaje adecuado, reflejar sus inquietudes y todas esas emociones que afloran a esa edad”, reflexiona el autor.

Posiblemente esta sea la clave del fenómeno: atrapa eso tan difícil de reflejar sin etiquetas como es el universo milenial o incluso posterior. Redes sociales, hip-hop, skate, despertar sexual y búsqueda del yo. A esto la obra añade que el protagonista es un chico adoptado a los tres años procedente de algún país árabe que siempre viste una sudadera con capucha para no exponerse a burlas por su “pelo de moro”. Y una denuncia racista que le pilla por sorpresa porque él se siente “de este país como cualquiera de sus compañeros nacidos aquí”.

El autor de A.K.A (Also Known As), Daniel J. Meyer, es un argentino-alemán-judío con ascendencia alemana, polaca, rusa, pero de Bielorrusia, argentina y moldava. Vive en Barcelona y cuando le preguntan de dónde es, contesta “de aquí”. “Me siento de aquí. Mi vida adulta la he vivido toda aquí. Soy de aquí y de allá, con raíces múltiples e identidad poliédrica pero esa es mi elección privada. Públicamente respondo “soy de aquí”, pero para muchos sigo siendo “de fuera”. Esta obra va de eso. De la identidad. De la diferencia entre lo que sientes que eres y lo que eres”, dice el dramaturgo. “Porque es realmente insólito un quinceañero que no juega la carta del rebelde pomposo, que quiere a sus padres y es razonablemente feliz, optimista, lleno de afecto. A. K. A. funciona de la única manera que funcionan las cosas: con sinceridad. Y con el corazón en la mano”, ha dicho la crítica.