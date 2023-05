El Bergidum organiza 'La escuela va al teatro', con 18 funciones este mes para el alumnado de Ponferrada

La sinfonía de los juguetes. / Teatro Bergidum

El alumnado de los centros de enseñanza del municipio de Ponferrada asistirá a lo largo del mes de mayo a las funciones organizadas desde el Teatro Bergidum. En total, alrededor de 4.500 alumnos participarán en la campaña 'La escuela va al teatro', que ofrece un total de 18 funciones dirigidas a los diferentes ciclos de enseñanza, desde infantil a bachillerato.

La campaña 'La escuela va al teatro' recupera la normalidad pre-pandémica con 18 funciones que se ofrecen a lo largo del mes, en horario escolar, coordinadas con los centros de enseñanza del municipio. Así, el jueves, 4 de mayo, se llevarán a cabo dos pases dirigidos a alumnado de bachillerato de A.K.A. (Also Known as), de Daniel J. Meyer, un fenómeno teatral de las últimas temporadas que ya se vio en el Bergidum en 2021. Ganador de cuatro Premios Butaca, dos Premios Max (autoría revelación y actor protagonista) y de los premio del público en festivales como el MIT Ribadavia o el Teatre del Mar de Mallorca, la pieza es un monólogo que habla sobre la identidad, sobre la diferencia entre lo que sientes que eres y lo que determina la sociedad que eres.

Del 9 al 12 de mayo, La Canica Teatro presentará 8 pases de Chinchulina, de Pablo y Alba Vergne, teatro de títeres, objetos y danza para alumnado de educación infantil. Un trabajo hermoso en el que su única actriz, Alba Vergne, hace un despliegue de talento impresionante, manipula, baila, canta, interpreta a múltiples personajes y todo una precisión exquisita

Por último, del 15 al 18 mayo, la Camerata Clásica de Ponferrada llevará a cabo otros 8 conciertos de La sinfonía de los juguetes para alumnado de educación primaria y ESO con el objetivo de mostrar algunos de los secretos escondidos en la música: aprender qué es un canon y cómo funciona, usar la música como un lenguaje universal, conocer las dinámicas, descubrir la música programática, dirigir una orquesta o convertir al público en un miembro de más de la Camerata mientras se escuchan obras de Pachelbel, Mozart, Vivaldi o Purcell.