Bernesga Motor y el restaurante Muna renuevan su colaboración sostenible

Samuel Naveira y Rubén Arteaga, en la renovación de la colaboración entre el restaurante Muna y Bernesga Motor. / EBD

El grupo Bernesga Motor y el restaurante Muna renovaron este martes su convenio de colaboración, por el que el chef Samuel Naveira seguirá siendo un año más el embajador del concesionario de BMW en Ponferrada a los mandos de un X1 y un iX40, dos de los modelos más recientes de la firma alemana.

En el acto de entrega de las llaves, Naveira destacó que "el compromiso de las dos partes con la sostenibilidad, las cosas bien hechas, el cariño a nuestros clientes y la pasión por la excelencia son cosas muy importantes que tenemos en común y que nos llevan a estar un año más juntos. Es un lujo que una empresa de nuestra tierra apueste por los jóvenes y los que venimos pegando fuerte".

Por su parte, el responsable de la concesión de Bernesga Motor en Ponferrada, Rubén Arteaga, aseguró que para el grupo "es un honor renovar un año más con Samuel, que es una persona muy importante y muy influyente para el Bierzo. Que esté otro año con nosotros es muestra de su trabajo y su excelencia, que es una de las palabras en las que basa las cosas que hace. Siempre vamos a estar ahí para un chef con una estrella Michelin".

Una estrella que sigue brillando

Samuel Naveira se refirió también a la renovación de la estrella Michelin del restaurante Muna, anunciada la semana pasada, señalando que "muestra que has estado todo el año aplicándote. Lo duro no es conseguirla, es mantenerla, y año a año tenemos que ir trabajando, esforzándonos y mejorando, porque lo que valía el año pasado ya no vale éste. Que reconozcan tu trabajo es fundamental y también acabmos de recibir el premio al mejor restaurante de Castilla y León, así que no hay que parar y hay que seguir siempre adelante para poner bien alta nuestra tierra y nuestro trabajo".