Bien baratos salimos

Cuando hace no tantos años, se habló por primera vez en Castilla y León del desmantelamiento de Compostilla, se tachó, a quienes alertaban de esta situación, de ignorantes y manipuladores. Algunos, que se alinearon con el enemigo, intentaron anestesiar a la sociedad y lo consiguieron. Endesa nunca tuvo en El Bierzo la respuesta que se merecía.

Se nos ha dicho muchas veces que las grandes empresas, cuando piensan en hacer grandes inversiones, buscan lugares donde la paz social esté garantizada. Pero en este caso, el silencio social, el minimizar conflictos sin resolver y la ausencia de ruido, sólo nos han traído migajas.

Y encima se espera de nosotros que estemos agradecidos, felices y contentos.

Pues no. Ni agradecidos, ni felices ni contentos; más bien deberíamos sentirnos indignados, burlados y menospreciados con el trato dispensado por ENDESA a nuestra comarca, a nuestra gente. Y para muestra, dos botones.

El primero: Del ambicioso plan de ENDESA para el desarrollo del Hidrógeno Verde en España que cuenta con una inversión de más de 2.900 millones de euros, al Bierzo nos ha tocado el proyecto más pequeño (14M€) lo que representa el 0,48% de la inversión prevista.

Y no me vengan con justificaciones banales que se basan en nuestras malas comunicaciones o en nuestra lejanía a un puerto. ¿Que por qué las rechazo? Pues porque veo que otra de las grandes, en su apuesta por el hidrógeno verde, planea realizar su mayor proyecto de los previstos en España, en La Robla, y nadie me va a convencer de que La Robla, un precioso municipio, por cierto, está mejor comunicada que Cubillos

El segundo: ENDESA ha puesto en marcha un plan destinado a PYMES y autónomos, dotado con 25 millones de euros, para paliar los efectos de la pandemia en España. En este caso, el premio de la comarca berciana ha recaído en su totalidad en Ponferrada, que ha resultado agraciada con 32.000 € para ayudas al pequeño comercio. Pero, ¿podría alguien explicar por qué a San Adrián de Besós, con la mitad de población, por el mismo concepto, le han tocado 150.000 €? Si hacemos un cálculo por habitante, a 50 céntimos le salimos cada ponferradino a ENDESA. Otra cosa no, pero baratos, bien baratos salimos.