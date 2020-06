Bierzo Aire Limpio denuncia a Mañueco y Suárez Quiñones ante el TSCyL por supuesta prevaricación

Imagen de la cementera de Cosmos en Toral de los Vados. / EBD

La ong ecologista Bierzo Aire Limpio presentó este jueves una denuncia por presuntos delitos de prevaricación contra Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y contra su consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La denuncia ―acompañada de cien folios de documentación― ha sido remitida a la Sala Penal del Tribunal Superior de Castilla y León, competente por ser los denunciados aforados.

Bierzo Aire Limpio solicita de la Sala Penal que tome declaración como investigados a Mañueco y Quiñones, que recabe los tres expedientes “ocultados” a las Consejerías de Presidencia y Fomento, y cite a declarar a Camilo Vázquez Bello, director del Gabinete del Presidente.

“La secuencia de hechos denunciados ante el TSJCyL no es una conducta casual ni inocente, sino la ocultación reiterada de tres procedimientos administrativos, tras la que se embosca la inactividad ―también reiterada― de Mañueco y Quiñones, obligados a tramitar la recusación, así como a facilitar la vista de los tres expedientes y demás obligaciones legales. Esta inactividad y ocultación ―afirma Bierzo Aire Limpio― nos producen plena indefensión; conculcan nuestro derecho de acceso a la información y extienden un velo de oscurantismo sobre un expediente controvertido, que solo puede tener como objeto proteger conductas presuntamente delictivas, como pueda ser el interés directo de Mañueco y Quiñones en favorecer los intereses privados de una poderosa empresa multinacional, interés manifestado muchas veces públicamente por ambos, sin ningún recato”, detalla Bierzo Aire Limpio

Oposición ciudadana

Según el relato de los hechos, Bierzo Aire Limpio recusó por tres veces al consejero Suárez-Quiñones en el procedimiento para conceder licencia a la empresa Cementos Cosmos S.A. ―propiedad de la multinacional brasileña Votorantim― para incinerar neumáticos y otros residuos en su fábrica de Toral de los Vados, en El Bierzo. Dicha autorización fue concedida el pasado 2 de junio y publicada esta misma semana en el BOCYL, suscitando una amplia controversia ciudadana, pues cuenta con la oposición de los consejos reguladores y marcas de origen Bierzo (vinos, pimientos, manzana, cereza, castaña, etc.) y de grupos ecologistas que han recogido más de 12.000 firmas contra la incineración. Pero esta licencia ―que Bierzo Aire Limpio recurrirá en vía contenciosa― no es el objeto de la denuncia por prevaricación, sino la conducta de Mañueco y Quiñones “encubriendo, como se ha dicho, la tramitación oscura del expediente”, según la ONG.

El consejero Suárez-Quiñones figura como denunciado en las diligencias que instruye el Juzgado nº 1 de Ponferrada en relación con los escapes emitidos por Cementos Cosmos en agosto de 2018 y enero de 2019, asunto en el que están imputados el director de Cementos Cosmos, Jaime Santoalla, y el director de Medio Ambiente de la Junta, dependiente directo de Quiñones. Tras un auto de la Audiencia Provincial de León, confirmando la instrucción, Bierzo Aire Limpio recusó a Suárez-Quiñones en el procedimiento de Cosmos.

“Recusamos al consejero de Fomento no una, sino tres veces, ante el Presidente de la Junta, que es su inmediato superior, y tanto Suárez-Quiñones como Mañueco han incumplido la obligación legal de tramitar las tres recusaciones conforme a la ley. No se discute si hay motivo para la recusación o no, pues eso ya se verá en su día en el contencioso. Lo que denunciamos ante el Tribunal Superior es la conducta presuntamente prevaricadora de los denunciados al omitir y ocultar un trámite de obligado cumplimiento”, indica la ONG

Aire Limpio presentó la primera recusación de Quiñones el 2 de diciembre de 2019, sin obtener ninguna respuesta. Entre otros motivos, se alegaba que “la conducta pública de Suárez-Quiñones dista mucho de ser la de un responsable de la Administración obligado a observar la más elemental independencia neutralidad y objetividad en la tramitación y resolución de los asuntos que ha de resolver por razón de su cargo. Suárez-Quiñones muestra una continuada conducta favorable, equiparable a amistad íntima, con la empresa Cementos Cosmos, de la que ha hecho gala en público en decenas de manifestaciones, cada vez que algún medio de comunicación le pregunta o cada vez que visita El Bierzo para alguna de sus exitosas visitas”.