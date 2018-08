Bierzo Aire Limpio denuncia al consejero de Medio Ambiente por “los frecuentes escapes” de Cosmos

El grupo ecologista Bierzo Aire Limpio censura la “pasividad” de la Junta de Castilla y León ante los “frecuentes escapes” en las instalaciones de Cementos Cosmos en Toral de los Vados y asegura que esa actitud supone “un salvoconducto de impunidad” para la multinacional, que tramita un permiso para incinerar neumáticos y otros residuos.

“Han transcurrido ocho días desde el primer escape incontrolado en Cementos Cosmos y no hay constancia de ninguna actuación inspectora y/o sancionadora por parte de las autoridades responsables. Pedimos a la Fiscalía de Medio Ambiente que actúe con todas las consecuencias abriendo diligencias contra los máximos responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León”, afirma Bierzo Aire Limpio en el escrito presentado este viernes ante el Ministerio Fiscal.

La denuncia se dirige expresamente contra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, y contra el director general de Sostenibilidad y Calidad Ambiental de Castilla y León, José Manuel Jiménez, como máximos responsables de la inspección y vigilancia de la calidad del aire en la zona afectada, por los presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber.

“Este silenciamiento y esta pasividad ­no son cosa nueva, sino una actitud reiterada y siempre complaciente de la Junta de Castilla y León con la empresa Cementos Cosmos, que es fácil interpretar como un salvoconducto de impunidad. Pese a reiteradas emisiones, la empresa nunca ha sido sancionada por esa Consejería, sino más bien premiada con licencias que tiempo después han sido anuladas por sendas sentencias firmes del Tribunal Supremo”, explican.

La organización no gubernamental afirma que “no estamos ante dos escapes aislados” y como prueba pone a disposición de la fiscalía los testimonios de numerosos vecinos de la zona. A modo de ejemplo detalla el de una vecina de Carracedelo: “Aunque se decía que se trataba de un escape accidental y puntual, no es cierto; sucede casi todas las noches y por la mañana se ve como una nieblina; me lo dice la persona que lo ve y sacó la foto, porque trabaja en el polígono de Toral de los Vados y desde allí se observa perfectamente”.

“Nos sorprende y nos indigna el ninguneo del consejero Suárez Quiñones ante un grave problema de calidad del aire que es de su competencia y bajo su responsabilidad directa. Ni una línea en la web de la Consejería de Fomento. Los dos escapes han sido completamente ignorados por la Junta de Castilla y León en sus redes sociales, donde se publican partes diarios de incendios forestales o la agenda del Gobierno; o decenas de noticias más o menos intrascendentes, como la del consejero de Fomento al día siguiente soltando un ave rapaz, acontecimiento sin duda mucho más relevante que la calidad del aire que respiran 150.000 bercianos”, concluye Bierzo Aire Limpio.