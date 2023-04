Bierzo Aire Limpio denuncia ante el Común el "desordenado" despliegue de renovables

Imagen de archivo de un parque eólico. / Pixabay

La ong Bierzo Aire Limpio ha elevado una queja ante el Procurador del Común contra las "repetidas arbitrariedades de la Junta de Castilla y León y sus reiterados incumplimientos de la Ley de Cambio Climático en la tramitación de complejos industriales eólicos y fotovoltaicos". Los ecologistas sostienen que la administración autonómica tiene "el único fin de favorecer a las multinacionales que pretenden convertir nuestro territorio en un negocio y un desierto".

Según indican en un comunicado, "la Junta conculca el principio de interdicción de la arbitrariedad, con diversas irregularidades e incoherencias respecto al despliegue de renovables, según establece la ley que enmarca el sector; la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, y la normativa que la desarrolla, al no cumplir con sus principios de biodiversidad y conectividad de unos ecosistemas que necesitamos para enfrentar el reto del cambio climático".

En su queja, Bierzo Aire Limpio sostiene que "no se está cumpliendo con el principio de menor impacto ni con la prescriptiva coordinación con el Ministerio" y "no se otorga a los Montes de Utilidad Pública el estatus de protección legal que les corresponde como sumideros de carbono según la Ley de Montes y la propia Ley de Cambio Climático. La Junta no aclara el mapa oficial de zonificación ni sus criterios. Por esta causa, la propia Junta ha dictado resoluciones de Impacto Ambiental favorables en zonas de exclusión tales como suelo agrario de regadío y monte arbolado o montes de utilidad pública".

Asimismo, añaden que "en estas tramitaciones no se revisan los derechos sobre esos terrenos, en muchos casos de dominio público o bienes comunales; ni los requisitos de contratación pública, ni se justifica el interés general", por lo que "ante este cúmulo de ilegalidades, que producen plena indefensión no solo a Bierzo Aire Limpio sino a toda la sociedad berciana, los ecologistas instan al Procurador del Común de Castilla y León a actuar con la máxima urgencia y determinación".