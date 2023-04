Bierzo Aire Limpio insta a la unidad de la clase política berciana en materia de medio ambiente

Bierzo Aire Limpio

De cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo, y atendiendo al momento delicado que atraviesa la comarca, Bierzo Aire Limpio lanza un triple decálogo interpelando a la clase política y a la sociedad berciana en general para asumir el compromiso político real y permanente, más allá de la campaña electoral que, considera, “deberían encontrarse en cualquier programa y planificación de políticas públicas para el cuidado del medio ambiente y la defensa de la salud de las personas”.

La asociación ecologista asegura que es precisamente en los momentos más difíciles y complicados cuando los partidos políticos y las personas que los representan deben mostrar la "necesaria grandeza y madurez que precisa una comarca que lleva decenios sufriendo problemas de carácter estructural".

A pesar de la compleja situación que atraviesa, el Bierzo es un espacio singular cuya riqueza natural y biodiversidad sorprendente son aval más que suficiente para plantear una estrategia de futuro basada en su entorno. El reciente reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura concediendo a las montañas de la comarca berciana la distinción SIPAM (Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial) así lo acredita.

En su escrito de medidas, Bierzo Aire Limpio recuerda que la actividad económica del Bierzo está muy vinculada a su paisaje, su naturaleza y su biodiversidad, y que muchas de las propuestas industrializadoras que últimamente florecen en la comarca no son más que “la nada rodeada de bellas promesas” que no sólo no fijarán población a medio y largo plazo, sino que seguirán sumiendo,en mayor profundidad si cabe, a la comarca berciana, en la preocupante regresión demográfica que lleva años sufriendo. Asimismo, añade que “hasta el manual más básico de economía remite directamente a la salud ecológica del entorno”, siendo, por tanto, inasumible su pérdida o deterioro.

La ONG berciana insta a la unidad y la responsabilidad de la clase política berciana en materia de medio ambiente recordando que “trasciende las ideologías, por garantizar a medio y largo plazo una buena calidad de vida de la que dependerán generaciones futuras de bercianas y bercianos.”

Las medidas, que, aseguran desde la asociación, podrían ser muchas más, abarcan los ámbitos de la gestión forestal, la incineración y gestión de residuos y la implantación de energías renovables; y van desde la presentación sin más retrasos del Plan de Ordenación Integrado de los Montes de Ponferrada y cumplimiento del RDL de medidas urgentes en materia de incendios forestales; hasta el desarrollo de estudios de presencia de contaminantes en el medio ambiente, calidad del aire y estado de salud de la población con análisis contrastados que crucen datos de distancia a focos de incineración; pasando por una planificación estratégica que determine zonas de exclusión preservando los espacios con alto valor natural y designando urbanísticamente espacios óptimos para el aprovechamiento en renovables, especialmente en los suelos urbanos y urbanizables degradados o sobre otras infraestructuras, priorizando el uso de los que sean públicos para el aprovechamiento por los vecinos y vecinas, especialmente a través de Comunidades Energéticas.