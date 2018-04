Bierzo Aire Limpio recurrirá el archivo de la investigación judicial contra Cosmos

"Es un archivo provisional que vamos a recurrir de inmediato. La instrucción no está agotada y la investigación debería continuar", afirma la ONG ecologista

Imagen de la cementera Cosmos en Toral de los Vados. / QUINITO

“Es un archivo provisional que vamos a recurrir de inmediato. La instrucción no está agotada y la investigación debería continuar”, afirma la ONG ecologista Bierzo Aire Limpio en relación con el auto del Juzgado de Instrucción 6 de Ponferrada sobre la investigación penal por delito ambiental contra Cementos Cosmos.

Los ecologistas destacan que el archivo “es provisional” y confían en que la Audiencia Provincial ordene la realización de nuevas diligencias de investigación en la planta, por “sus elevados niveles de emisión, ruidos excesivos y otras irregularidades” que puedan suponer un delito ambiental.

Bierzo Aire Limpio recuerda que la estación de medición de contaminación de Cosmos en Toral de los Vados fue en 2017 el punto “con más superaciones por el contaminante atmosférico PM 10 (partículas finas) de toda Castilla y León” y subraya que “difícilmente Cosmos respeta los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la protección de la población”.

En este sentido, subraya que la cementera “ha rebasado el valor límite diario 27 días en 2017 y también el límite de la media anual, según los propios datos de la Junta de Castilla y León”. Las partículas finas son el contaminante que produce más muertes prematuras: 33.000 anuales en España y 500.000 en Europa, tanto por cánceres como por enfermedades cardiovasculares como infartos de miocardio y los cerebrales.

A juicio de Bierzo Aire Limpio, la ciudadanía del Bierzo no puede confiar en una empresa con tales precedentes, a la cual ya se le anularon sus permisos para incinerar residuos por el Tribunal Supremo. Y destaca que el estudio sobre el cáncer de sangre en el Bierzo, publicado en 2010 por el hematólogo José Antonio Rodríguez, concluye que la incidencia de linfomas no hodgkinianos en la comarca “es notablemente superior a la de la mayor parte de las provincias de la comunidad autónoma, del territorio nacional y de la gran mayoría de los países del mundo”. Por ello, insiste, “el hecho de residir a menos de 10 km de la cementera de Toral podría suponer un mayor riesgo de desarrollar un linfoma no hodgkiniano”.

Por todo esto, Bierzo Aire Limpio seguirá pidiendo a los tribunales y a la Fiscalía especializada que se investigue, y seguirá luchando contra el silencio e instando a la Junta de Castilla y León a no conceder nuevamente a Cosmos permisos de incineración de residuos y neumáticos, sin esperar a que la Junta tenga que ser corregida una y otra vez por los Tribunales de Justicia como ocurrió en el pasado tras una movilización histórica de la sociedad berciana.