Pegada de carteles en el inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas. / QUINITO

Con temperaturas rondando los cero grados comenzó la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 13 de febrero en el Bierzo, donde los candidatos bercianos de los partidos se dieron cita en la avenida Pérez Colino para la tradicional pegada de carteles, en la que sólo faltó Coalición por el Bierzo, que decidió arrancar su campaña en San Andrés de Montejos como homenaje al mundo rural.

En el centro de Ponferrada, el número 2 del PSOE por León, Javier Campos, recordó que esta campaña "viene precedida de un 2019 en el que el PSOE ganó las elecciones en Castilla y León y esta vez no sólo vamos a ganar, sino que vamos a gobernar la Junta con Luis Tudanca al frente. Han sido 35 años larguísimos donde en territorios como el nuestro hemos tenido un éxodo masivo de jóvenes y desigualdades exageradas en lo social, en lo económico y en todos los ámbitos donde tiene competencia la Junta. Hay que decir basta ya y pediremos el voto para un cambio y una esperanza para Castilla y León que ya toca".

Por su parte, la número 2 del PP, Beatriz Coelho, señaló que "estas elecciones nos dan la opción de elegir qué Castilla y León y qué Bierzo queremos, si queremos un Bierzo de futuro, con ayudas a los autónomos, con bajadas en el IRPF y en los impuestos de sucesiones, con ayudas a las mujeres emprendedoras, o por el contrario un Bierzo con subidas de los impuestos, de los carburantes, de la luz y de la cesta de la compra. No hay nada hecho hasta que el día 13 finalice el escrutinio y tenemos que conseguir que todo el mundo se movilice y vaya a depositar su voto en las urnas".

Por parte de Ciudadanos, el número 3 de la lista por León, Sigifredo Benavides, afronta estos comicios "con ilusión y ganas después de haberse convocado unas elecciones obviando una pandemia y en el peor momento para Castilla y León. Vamos a intentar hacer una política liberal y el centrismo que Castilla y León necesita, dialogando y poniendo a la Comunidad por encima de los intereses particulares y partidistas. Personalmente, iría a las Cortes para que todos los días se hablara del Bierzo y de Laciana, que muchas veces están olvidados en Castilla y León".

Desde Unidas Podemos, Alfonso Sobrín aseguró que "es una oportunidad real de que haya un cambio necesario en la Comunidad. Ahora es posible echar al PP de una institución que lleva parasitando 35 años, drenando la vida de nuestros pueblos y precarizando la sanidad y la educación pública. Proponemos un modelo radicalmente opuesto, apostando por el mundo rural, por una sanidad pública cien por cien y porque una persona que viva en Castilla y León pueda desarrollar una vida digna en esta Comunidad", mientras que su compañera Agure Bilbao apostilló que "estas son unas elecciones anticipadas para tapar las vergüenzas del Partido Popular y de Mañueco".

El número 3 de la UPL, José Ramón García, se mostró confiado en que "vamos a conseguir un procurador berciano por UPL y revertir todas esas políticas que han llevado al Bierzo al estado actual de aislamiento, envejecimiento y empobrecimiento. Queremos que la Junta se preocupe más por nuestra comarca y que nos dé lo que merecemos, haciendo reales todas esas promesas que llevan haciendo durante todos estos años".

Por último, desde Vox, Miguel Suárez se presentó como "la alternativa al consenso progre que lleva gobernando Castilla y León de la mano del Partido Popular".

Pegada alternativa

El candidato de Coalición por el Bierzo, Raúl Rodríguez, decidió llevar su inicio de campaña a San Andrés de Montejos para reivindicar el mundo rural, haciendo hincapié en que "los demás cabezas de lista no están en el Bierzo. Nuestra prioridad está clara, el Bierzo y el mundo rural. Para nosotros hoy no hay ninguna fiesta porque el Bierzo no está para fiestas, por eso estamos en el consultorio de San Andrés de Montejos, cerrado gracias a las políticas de la Junta de Castilla y León".