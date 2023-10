El Bierzo saldrá mañana a la calle en protesta por la proliferación “descontrolada” de parques eólicos y fotovoltaicos

Parque eólico en el Bierzo. / QUINITO

El Bierzo saldrá este domingo a las calles de Ponferrada para dejar constancia de su malestar ante la proliferación “descontrolada” de proyectos fotovoltaicos y solares en la comarca, algunos de ellos entre viñedos y parcelas agrícolas y de frutales. La sociedad denuncia el alto impacto que estos parques tendrán sobre la economía, el paisaje y el turismo de la comarca.

Se trata de una movilización impulsada por la Fundación ‘Prada A Tope’, con el empresario José Luis Prada a la cabeza, y a la que se han sumado más de medio centenar de colectivos de todo tipo, partidos políticos y ayuntamientos, algunos incluso de fuera de la comarca berciana, como la Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa o la Asociación Conceyu País Llionés.

Han confirmado su apoyo once Ayuntamientos. Son Arganza, Camponaraya, Carracedelo, Congosto, Cacabelos, Corullón, Villafranca del Bierzo, Vega de Espinareda, Páramo del Sil, Villafranca del Bierzo y Castrillo de Cabrera.

Desde el Ayuntamiento de Ponferrada su alcalde, Marco Morala, considera que participar o no en esta protesta debe ser una decisión “individual” de cada persona, aunque mostró su simpatía por la causa. Eso sí, recordó que Ponferrada cuenta con fábricas de palas eólicas que dan trabajo a numerosas personas. En todo caso habrá representación del PP de la ciudad, así como de otras formaciones políticas, como Coalición por el Bierzo, Vox, PRB o la UPL.

La marcha se desarrollará bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’, ya que los organizadores dejan claro que no están en contra de estas energías, pero sí de su ubicación en zonas de alto valor natural, paisajístico o terrenos agrícolas. Demandan a las administraciones una regulación adecuada y que no se permitan estas instalaciones en zonas que puedan resultar dañadas.

Denuncian la “barra libre a las multinacionales y las tramitaciones y permisos ilegales de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transición Ecológica”. Así mismo piden la defensa de los sellos de calidad de la comarca, el paisaje, el patrimonio, la biodiversidad y las comunidades energéticas. También solicitan que solo se lleven pancartas elaboradas por el grupo de trabajo ‘Salvemos nuestro Bierzo’.

La marcha saldrá mañana, a las 11 horas, desde la Plaza Lazúrtegui y subirá hacia la parte alta de la ciudad por la Avenida Pérez Colino, Plaza Luis del Olmo, Avenida del Castillo y la calle Gil y Carrasco hasta el Museo de la Radio.

Actualmente hay 38 proyectos en desarrollo, además de las múltiples líneas de evacuación de otras instalaciones que se ubicarán en La cepeda, La Maragaratería o La Cabrera.