Administración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la residencia Conde de Aldama. / EBD

La administración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 comenzó este jueves en el área de salud del Bierzo, donde los residentes de la residencia Conde de Aldama de Ponferrada fueron los primeros en recibir el suero de refuerzo de Pfizer.

El médico de la residencia, Tino Gil, aseguró que ve “muy razonable” la decisión de poner la tercera dosis a los mayores, ya que “va a ayudar mucho a que en los próximos meses la cosa vaya bien y podamos volver a la normalidad”, recordando que “los propios laboratorios indicaban la probabilidad de que la inmunidad pudiese bajar seis meses después de los pinchazos, y aquí terminamos de vacunar a finales de enero”.

De hecho, el pasado mes de agosto esta residencia tuvo un brote de COVID-19, “casualmente al cabo de esos seis o siete meses después de no tener absolutamente nada en las cuatro olas anteriores, por lo que la tercera dosis va a ser buena para la gente, para la convivencia, para los trabajadores y para las familias, que sufren por no ver a sus familiares y lo pasan mal. Evidentemente, los abuelos también, porque son los que lo viven directamente, por lo que espero que a corto o medio plazo la convivencia vaya a mejor”, afirma Gil.

El doctor Tino Gil reiteró que “tuve la posibilidad de comprobar la efectividad de la vacuna, porque viví un brote en una residencia vacunada con una sola dosis y la clínica de los contagiados fue totalmente liviana, y a la vez hubo un brote en otra residencia donde todavía no se había vacunado y las consecuencias fueron mucho peores”.

Una vida “más o menos normal”

Adela fue la primera de las residentes de Conde de Aldama en recibir la tercera dosis de la vacuna, de la que “ni me enteré, ya en las otras tampoco me hizo ningún efecto y estuve bien”. Adela afirma que “siempre será mejor estar vacunado que no estarlo” y eso les permite hacer “una vida más o menos normal” en la residencia: “Ya tenemos visitas, hacemos manualidades, gimnasia, vemos la tele… No nos aburrimos”.