Bierzo Ya encuentra contradicciones en el informe de la Junta sobre las torres de Compostilla II

Obras de desmantelamiento en la central térmica de Compostilla II. / QUINITO

Los responsables de Bierzo Ya recibieron esta semana los informes solicitados a la Dirección General de Patrimonio y Cultura sobre las instalaciones de la central térmica de Compostilla II, en los que han encontrado "una cantidad ingente de contradicciones y no verdades, comenzando por las fechas en las cuales dicen haber visitado la central: en un primer momento hablaron de los días 2 y 9 de diciembre de 2022 por parte de tres expertos, cuando el nuevo informe afirma que sólo estuvo un ingeniero el día 9 de diciembre".

Asimismo, recuerdan que el consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, afirmó en su día que la situación de las torres era "irreversible", dados los trabajos ya realizados en ellas para su futura demolición, mientras que el informe señala que "las torres están en una conservación de estado normal y pueden ser reparadas en parte, ya que no es necesario hacerlo en su totalidad". Asimismo, apuntan que no aparece ninguna comprobación del número de perforaciones realizadas para introducir las cargas explosivas, no se justifica el precio de las unidades de obra ni la medición efectuada.

Además, afirman, "parece que la premura con la que se ha redactado el informe, así como el uso de criterios muy conservadores, hace que el presupuesto (para el mantenimiento de las torres) se dispare a un total de 20.296.552,50 euros", un importe que desde Bierzo Ya sostienen que se puede reducir "usando criterios más realistas" hasta los 11.594.775 euros, números que incluirán en próximas alegaciones contra el derribo de las estructuras.

Por estos motivos, desde Bierzo Ya aseguran que "el informe recibido deja entrever las no verdades volcadas a la prensa por parte de la Junta de Castilla y León y nos hace pensar que han actuado con falsedad en beneficio de la multinacional Endesa".