Bionca Dunham. / CBB

El Embutidos Pajariel Bembibre ha dado un paso más en la composición de su plantilla para la próxima temporada, reforzando el juego interior con la ala-pívot estadounidense Bionca Dunham, de 22 años y 1,88 metros, que llega al equipo berciano para vivir su primera experiencia fuera de Estados Unidos tras los problemas que el año pasado le impidieron jugar en el Celje esloveno.

Dunham, formada en la NCAA en las filas de las Louisville Cardinals, promedió en su último año en la Liga Universitaria 6 puntos y 4 rebotes en 31 partidos disputados, lo que le valió el fichaje por el campeón de Eslovenia, el Celje. Sin embargo, problemas familiares relacionados con la covid y la prioridad de su formación académica le impidieron debutar en la Liga Adriática, aunque continuó entrenando de forma individual durante toda la temporada.

La nueva jugadora rojilla afirma que “espero que en mi regreso a la competición aporte ilusión y trabajo duro, ya que requiere una mentalidad positiva y paciente. Este año ha sido estresante porque me encanta estar en la cancha. Mirar cómo trabajan los demás no es algo que me guste. En este tiempo he podido recuperarme mejor para volver más fuerte”.

Por su parte, Pepe Vázquez se refirió a Dunham como “una jugadora que va a ser importante. El mercado nos ha ofrecido la oportunidad de incorporar a una jugadora formada en una de las mejores universidades. Quiere retomar su carrera deportiva y podremos ayudar a que pueda retomar ese camino. Para nosotros es una oportunidad poder contar con una jugadora con buena formación”.