Blanca García, una toledana enamorada de Gestoso

Blanca García nos recibe en plena campaña de recolección de castañas en Gestoso, a donde llegó con su marido en 2020 para iniciar un negocio de recolección de este fruto, que muestra orgullosa en uno de los sotos. Es su quinta campaña de recogida y, aún con las dificultades que entraña esta actividad, tiene claro que acertó cuando eligió venir al Bierzo.

Blanca cambió Belvís de la Jara, en Toledo, por este pequeño pueblo del municipio de Oencia, en el que de forma continuada apenas viven una veintena de personas, de manera casi casual: “La idea nos buscó a nosotros, teníamos ganas de un sitio así y lo encontramos. Nuestro casero alquilaba los castaños con la casa, vimos la oportunidad y nos vinimos, lo vimos y a la vez siguiente ya nos quedamos”.

Desde el primer día, Blanca y su marido han contado con el apoyo de sus vecinos, lo que facilitó la puesta en marcha del negocio: “Los inicios fueron complicados y no, porque hemos tenido muchísima ayuda de los vecinos. En cuanto se enteraron de que estábamos aquí, prácticamente todos nos dejaron sus castaños para llevarlos y salir adelante, no sólo en Gestoso, sino en otros pueblos de Oencia también”.

A la hora de poner su día a día en una balanza, reconoce que la principal dificultad es que “la campaña llega un poco tarde al estar a más altitud que el resto del Bierzo y nos dura muy poquito, tenemos que correr mucho para poder cogerlo todo”, pero se compensa porque “lo positivo es casi todo: la tranquilidad de vivir aquí, la felicidad, respirar aire puro y, sobre todo, la gente, tanto de Gestoso como del resto de pueblos. Hemos caído muy bien aquí, nos acogido muy bien y estamos muy contentos”.

Más apoyo al medio rural

Desde su experencia, Blanca tiene claro que animaría a otros a hacer algo parecido: “La mayoría de la gente, y me incluyo, tenemos miedo a no depender de un sueldo o de un trabajo fijo, pero hay más posibilidades. Se puede sobrevivir y además ganas en calidad de vida”.

Una calidad de vida que, a su juicio, podría ser aún mejor si las administraciones se implicaran más con el medio rural: “Este año nos han puesto fibra, pero la cobertura de teléfono está peor. Tienen que dar más valor a las zonas rurales de verdad, porque esto es el mundo rural, no pueblos de mil o mil quinientos habitantes. El mundo rural está aquí y realmente está olvidado, lo has visto viniendo por la carretera… Todas las ayudas que se supone que sacan para lo que llaman la España Vaciada no son para este tipo de pueblos, son para pueblos más grandes, que tienen más servicios. Que le den más posibilidades a esto, porque las hay, pero hasta que no estás aquí no se ven”.

En ese sentido, Blanca García termina haciendo un alegato de la vida en el pueblo: “Al ser tan pocos vecinos, es como una gran familia. Todos sabemos de todos, si un día no ves a uno te preocupas… Es todo mucho más familiar. En las ciudades hay gente que no sabe ni quién vive pared con pared. Hay que recuperar los valores humanos, que se están perdiendo”.

Premios Mujer 2024

El Ayuntamiento de Oencia, con el alcalde Arsenio Pombo al frente, ha propuesto a esta toledana afincada en Gestoso como nominada a los Premios Mujer 2024 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar a la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca.