Bolo: “A ilusión y ganas no nos puede ganar nadie”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, compareció este viernes en la previa del partido que enfrentará al equipo berciano y al Zaragoza el domingo a las 18.00 horas, en lo que será el estreno liguero de los blanquiazules en El Toralín.

Tras la derrota de la primera jornada en Cádiz, Bolo insistó en que “me fui muy contento del partido que hicimos, aunque cometimos errores que en esta categoría se pagan” y descartó cualquier tipo de urgencias por comenzar a puntuar: “No soy de ponerme nervioso. Mi objetivo es seguir ilusionando a la gente y para el eso equipo tiene que dar la cara en todos los partidos. Todos los rivales son difíciles y partimos con la vitola de no ser favoritos, pero a ilusión y ganas no nos puede ganar nadie”.

El técnico blanquiazul también habló sobre la llegada de Leilei Gao al equipo y recordó que “todas las decisiones que se toman en el club son consensuadas y todos los fichajes tienen mi visto bueno. No me fijo en el DNI de los jugadores para ver su edad, me fijo en su rendimiento, y si en los entrenamientos me demuestra que está para jugar, jugará”.

En cuanto a los lesionados, Bolo valorará en el entrenamiento del sábado si Larrea puede entrar en la convocatoria después de entrenar con normalidad durante esta semana, mientras que Buenacasa y Guille Donoso aún deberán esperar para terminar su recuperación.