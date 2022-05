Bolo anuncia su adiós a la Ponferradina

Jon Pérez Bolo anunció este viernes su adiós a la Ponferradina después de cuatro años al frente del equipo berciano. El técnico vasco aseguró que "no me encuentro con fuerzas para dar el 200% por el equipo y por eso doy un paso al lado para que venga otro entrenador que ilusione a la afición".

En una rueda de prensa que comenzó como cualquier otra previa, Bolo acabó anunciando que el del sábado ante el Amorebieta en Lezama, la que fue su casa durante su etapa en el Athletic Club, "será el último partido de este trayecto de cuatro años y ojalá que en el futuro pueda volver a defender estos colores y sentirme orgulloso y querido como me he sentido durante todo este tiempo. He sido muy feliz. Lo más importante es la Deportiva, esté quien esté, lo que queda es el escudo y su gente".

Bolo desveló que tras su marcha se encuentran "motivos personales y deportivos. Todas las temporadas acabas cansado, pero tengo que ser sincero conmigo mismo y con el club. Para ejercer esta profesión hay que dar el 200 por cien y otras temporadas sentía que tenía cosas que aportar, pero ahora no lo siento así, por eso doy un paso a un lado para que venga otra persona que haga las cosas diferentes e ilusione a la gente".

El técnico bilbaíno aseguró que el dinero no ha sido parte de la ecuación para su continuidad: "Nunca he hablado de dinero, las negociaciones otras veces se han hecho en minutos, no es un tema económico. Siempre queremos mejorar, pero este club es una familia y todos sabemos nuestros recursos. No voy a poner en riesgo a un club como la Ponferradina, que me lo ha dado todo. El club seguirá dando pasos adelante esté yo o no".

Cuatro años "increíbles"

Cada vez más emocionado, hasta el punto de casi no poder contener las lágrimas, Bolo aseguró que "es imposible resumir estos cuatro años. He tenido vivencias en esta tierra que recordaré todos los días de mi vida. Vine solo, estuve solo dos años, lo pasé mal con la pandemia lejos de mi familia y luego pude traerlos a disfrutar del Bierzo. Ha sido un trayecto increíble y sólo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo, especialmente para la afición, que me han hecho sentir la persona más querida del mundo".

"Lo único que quiero es que me recuerden como una buena persona", siguió el técnico bilbaíno. "He intentado ayudar a mis jugadores y me lo han dado todo. Espero haberles ayudado a crecer como futbolistas y como personas, porque para mí entrenar va más allá de la técnica y de la táctica, es gestionar personas y he tenido personas increíbles. Me llevo muchos amigos y una familia berciana".

Para terminar, Bolo dejó abierta la puerta a una posible vuelta a la Ponferradina en el futuro: "La vida sigue y espero volver muchas veces a Ponferrada para seguir disfrutando de la ciudad y de la gente, porque el cariño que me han dado es difícil de igualar".