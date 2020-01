Bolo: “Ahora mismo no estamos buscando nada”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

A menos de 12 horas para que se cierre el mercado invernal de fichajes, el entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, aseguró este viernes que “ahora mismo no estamos buscando nada. Si sale algo interesante, que pueda mejorar lo que tenemos y que cumpla con lo que queremos, lo traeremos”, pero en principio el técnico da por cerradas las incorporaciones tras la llegada de Javi Navarro y Omar Ramos.





Donde sí podría haber novedades es en las salidas, ya que Bolo confesó que cuenta con demasiados futbolistas a su disposición y el club ya ha advertido a algunos de ellos de lo que puede pasar si deciden quedarse en la Deportiva: “Yo planteo los entrenamientos con los jugadores que tengo, pero hay cosas que no se pueden hacer con tantos. He hablado con ellos y si deciden quedarse serán uno más, pero habrá momentos en los que se tengan que quedar fuera de los entrenamientos y no quiero malas caras. Es bajo su responsabilidad, saben lo que hay y son ellos los que deben tomar una decisión”.

Con todo ello, el técnico blanquiazul aseguró que está deseando que se acabe el mercado: “Hemos intentado seguir de la misma forma y que no afecte, pero al final somos personas y acaba afectando. La mala racha no creo que sea un tema físico ni de moral. Tengo ganas de que lleguen las 12 de la noche para levantarnos mañana con la cabeza limpia y trabajar para conseguir esa primera victoria del año”.

Para ello, la Ponferradina deberá hacer frente a un Huesca que, a juicio de Bolo, “es una de las mejores plantillas de Segunda, pero por aquí ya han pasado buenos equipos y se las hemos hecho pasar canutas. Confío plenamente en mi equipo y si estamos bien tendremos opciones de ganar el partido. El Huesca tiene reciente el partido que hicimos allí en la primera vuelta y saben que somos un equipo difícil”.

El técnico deportivista convocará a todos sus jugadores para este partido, que se disputa el sábado a las 18.15 horas en El Toralín, y no será hasta pocas horas antes del mismo cuando se conozca la lista definitiva de 18 y el once inicial, en el que podría debutar Omar Ramos.