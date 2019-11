Bolo: “Ante el Albacete tendremos que ser pacientes”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo compareció en la previa del partido ante el Albacete que se juega este sábado a las 18.00 horas en El Toralín contento por la actitud del equipo en el amistoso celebrado el miércoles en O Barco que terminó con victoria (0-5) de los blanquiazules: “A diferencia del partido que jugamos en Astorga, esta vez salimos contentos. Estos partidos son importantes para que los que menos juegan cojan ritmo y se reivindiquen, y estoy contento con la mayoría de los jugadores”.





Guille Donoso, Manzanara y Bravo son las principales novedades en la lista de la Deportiva, de la que se caen Trigueros e Isi por sanción y Kaxe por decisión técnica. Bolo admitió que “siempre es difícil hacer la convocatoria y el once, porque las sensaciones del equipo son buenas. Siempre hay cosas que mejorar y errores que corregir, pero la dinámica es positiva”. Uno de los cambios vendrá obligado por la sanción de Isi tras su expulsión en Huesca: “Es un jugador diferente y no tenemos otro como él, pero buscaremos otras opciones. Cuando hay problemas tenemos que buscar soluciones, y tengo soluciones de sobra en el vestuario. No vivimos de individualidades, sino del colectivo, y el equipo está fuerte”.

Respecto al Albacete, señaló que “es un equipo muy bien trabajado tácticamente, muy rocoso. Recibe pocos goles y también marca poco, pero los que ha hecho le han llevado a estar arriba. Será un partido difícil, tendremos que ser pacientes, como son ellos, estar listos y no cometer errores. Si hacemos nuestro juego, las oportunidades van a aparecer y tendremos que acertar”.