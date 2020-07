Bolo: “Creo que hemos hecho una buena temporada”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de La Romareda / LaLiga

Jon Pérez Bolo resumió el último partido de la temporada asegurando que “hemos llegado muy cansados a este partido y hemos intentado hacerlo bien para acabar ganando, pero no hemos hecho un buen partido, nos faltaban piernas y el Zaragoza nos ha hecho sufrir cuando ha tenido el balón. En el descanso hemos hablado para subir la intensidad y entramos mejor en la segunda parte, pero en otro desajuste defensivo se han vuelto a poner por delante y el equipo ya estaba roto físicamente y no hemos podido empatar. Queríamos acabar con victoria, pero no ha podido ser”.

Con el objetivo conseguido de la permanencia, la decimoctava posición final le deja un sabor de boca amargo al técnico blanquiazul: “No es cuestión de justicia o no, sino del esfuerzo por conseguir el objetivo. La temporada ha sido muy larga, con circunstancias difíciles para todos y nos ha costado un poco más de la cuenta conseguir el objetivo. Empezamos muy bien después del confinamiento y tras la desgracia de Coruña se nos iban los puntos por errores individuales y no llegaba la victoria que nos diera la permanencia. Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien, una buena temporada, pero también muchas cosas mal de las que tenemos que aprender para no volver a cometerlos la temporada que viene”.

Sobre el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada y que se haya jugado igualmente el resto de la jornada, Bolo se limitó a decir que “nosotros somos profesionales y si nos dicen que tenemos que jugar, jugamos. Otros tendrán que explicar el porqué de esta decisión, por qué se aplazó ese partido y por qué hay jugadores del Fuenlabrada que han tenido la mala suerte de contagiarse”.

En este sentido, el técnico deportivista manifestó que “todos sabíamos el protocolo y las normas, y nosotros las hemos intentado cumplir al cien por cien. Pueden haberse contagiado por muchos motivos, no voy a entrar en valoraciones. Nosotros lo hemos intentado cumplir, principalmente en nuestro propio interés y el de nuestra gente, no puedo valorar lo que hacen los demás. También había unas normas en caso de contagio y no sé si se han cumplido o no, eso tendrán que valorarlo otros estamentos”.

Adiós a Julio Álvarez

Por último, Bolo adelantó que su segundo, Julio Álvarez, casi con total seguridad no continuará en Ponferrada la próxima temporada: “Julio y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y ha hecho un gran esfuerzo ayudándome. Conoce la categoría muy bien y entiende el fútbol a la perfección. He podido aprender muchísimo de él y espero que él haya podido aprender algo de mí. Tenemos que hablar, pero ha estado separado de su familia, que no puede venir a Ponferrada, y seguramente el año que viene no esté con nosotros”.