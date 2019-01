Bolo: “David Grande no nos ha pedido salir”

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, valoró la derrota de su equipo asumiendo que “sabíamos que si el Burgos se ponía por delante iba a ser complicado. Hemos empezado bien hasta su gol y a partir de ahí sabíamos lo que nos esperaba. La ocasión de Kaxe era el ejemplo que teníamos que tomar, pero no hemos encontrado líneas de pase, centros, ni hemos pisado el área. Eso hace que no tengas ocasiones y no puedas rematar”.

Bolo remarcó que el Burgos “es merecedor del partido porque ha hecho dos goles y nosotros ninguno. Cada uno plantea los partidos como cree conveniente. Hemos tenido más la pelota, pero ya hemos dicho más veces que la posesión no te da oportunidades ni puntos”.

El técnico deportivista lamentó que una vez más su equipo no supo sacar rendimiento al balón parado: “En esta categoría las jugadas de estrategia son fundamentales, y a favor no estamos teniendo acierto y en contra tenemos que mejorar, porque nos están haciendo daño”.

Por último, Bolo quiso despejar los rumores sobre la posible salida de David Grande tras su no convocatoria para este partido: “No nos ha pedido salir. Cada vez que hago una convocatoria hay valoraciones, pero estoy contento con toda la plantilla y Bolaños se merecía una oportunidad. Si cada vez que doy una lista vamos a sacar bulos, creo que no nos beneficia. Estoy contento con David y seguro que va a seguir aportando. Duele un poco dar una convocatoria y que se esté valorando por qué se queda fuera uno u otro, hay muchos aspectos por los que un jugador se puede quedar fuera”.