Bolo: “Somos bercianos, somos guerreros y vamos a ganar”

La Ponferradina juega este viernes (El Toralín, 21.00 horas) el partido más trascendental de la temporada, en el que el equipo berciano se juega la permanencia en Segunda ante el Almería, que llega a Ponferrada peleando por el ascenso directo a Primera. El técnico blanquiazul, Jon Pérez Bolo, aprovechó la previa del partido para lanzar un mensaje de optimismo, convencido de que su equipo va a dejar los tres puntos en El Toralín.

“Somos guerreros, somos bercianos, somos la Ponferradina, y todo lo que consigue este club es estando juntos y mirando hacia delante, en las buenas y en las malas, y por eso estoy convencido de que mañana vamos a ganar, porque vamos a remar todos en la misma dirección. Estoy seguro de ello porque he visto a la gente en el vestuario, en los entrenamientos. Tengo a unos leones ahí dentro que están deseando salir a la arena a morir por este escudo, por su gente, por ellos mismos y por todos los que hemos conseguido tantas cosas en esta etapa”.

Bolo centró su discurso en su equipo, a pesar de que enfrente habrá “un gran rival, con jugadores de una calidad increíble y que se ha gastado un dineral para conseguir su objetivo. Pero todo eso nos da igual, si la Deportiva hace lo que ha hecho durante este año, da igual quién esté enfrente. Y recuerdo que en el último partido del año pasado ganamos en Almería, y mañana les vamos a ganar, que sepan lo que es El Toralín”.

El entrenador deportivista recordó que “dependemos de nosotros mismos y creo que podemos hacerlo, porque el equipo ha hecho una grandísima temporada. Ha sido un año muy duro, muy largo y con una circunstancia añadida que pasará a la historia, pero está en nuestra mano acabar bien. El año pasado tuvimos momentos difíciles y supimos reponernos, y este año ha habido más momentos buenos que malos, aunque los malos nos hayan tocado al final. Mañana tenemos un partido muy importante y si tenemos esta oportunidad es por el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada”.

Apoyo de la afición

Jon Bolo también se refirió a la afición de la Ponferradina y a las iniciativas para recibir al equipo en los prolegómenos del partido ante el Almería: “Siempre con precaución y sin riesgo para la salud, todo el ánimo que nos llegue es bienvenido. Estamos muy agradecidos, porque todo el mundo nos anima por la calle y sabemos que mañana van a estar con nosotros, pero no hay que volverse locos, hay que ser cautos y saber lo que está pasando. Sentimos su aliento desde aquí y sabemos que van a estar en casa apoyando, incluso los que no creen, porque cuando empiece el partido y vean al equipo, creerán. Lo teníamos en la mano y se nos escapó, pero no vamos a llorar, vamos a celebrar, porque el fútbol nos debe muchas esta temporada y mañana nos vamos a cobrar unas cuantas”.