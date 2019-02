Bolo: “El empate es muy escaso para nosotros”

El técnico de la Deportiva lamentó no haber aprovechado sus ocasiones y cargó contra el árbitro por el penalti señalado a favor del Rápido

El técnico de la Deportiva, Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, lamentó tras el partido ante el Rápido de Bouzas que “hemos hecho ocasiones suficientes para ganar, pero el fútbol consiste en meter un gol más que el rival y no lo hemos conseguido. Nos vamos con un empate que es muy escaso para nosotros, pero hay que seguir trabajando porque nos estamos descolgando de donde queríamos estar”.

Bolo insistió en que “el equipo está bien, pero no consigue ganar. Nuestro trabajo consiste en seguir intentándolo, no bajar los brazos y esperar que algún día entren esas ocasiones. Quedan doce finales y la semana que viene jugamos contra el Pontevedra, que es un rival directo y tenemos que ganarles para volver a ponernos por delante”.

Volviendo al partido de Bouzas, el técnico vasco criticó la labor arbitral al asegurar que “a Kaxe le han dado por activa y por pasiva, y alguna dentro del área, pero como hubo dos penaltis en la primera parte, en la segunda el árbitro no quiso saber nada”. Bolo fue más allá al afirmar que “el penalti que nos pitan es dudoso y no saben bien qué pitaron, porque el árbitro dice que es mano y el asistente que es plancha. Si hay dudas, no puedes pitar un penalti”.