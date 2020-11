Bolo: “El empate no nos deja contentos, pero sumar siempre es importante”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / EBD

Lo pedía el viernes y el domingo sus jugadores le dieron lo que quería a Jon Pérez Bolo, que destacó del empate ante el Málaga que “el equipo no se ha descompuesto tras su gol, ha seguido jugando bien y hemos tenido ocasiones claras para haber empatado en la primera parte. En la segunda ha habido buenos momentos del Málaga, pero mi equipo ha esperado su momento y ha hecho una buena jugada en el gol, sin precipitarse”.

El técnico se fue contento con el rendimiento de su equipo, aunque también rescataba aspectos negativos: “Uno de los peros que nos podemos poner es el gol del rival, dejando botar un despeje y sin hacer un buen repliegue. Cuando no haces las cosas bien, el rival tiene jugadores de calidad y han hecho un buen gol”. En lo positivo, las siete ocasiones claras de gol de la Deportiva: “Son muchas para esta categoría. Estaré triste el día que no las hagamos, luego puedes estar más o menos acertado, pero haciendo esto vamos a poder sumar puntos”.

Después de once jornadas en las que la Ponferradina sólo ganaba o perdía, ante el Málaga llegó el primer empate, que dejó un sabor agridulce a Bolo: “Cada partido queremos los tres puntos, pero el rival nos ha puesto las cosas complicadas. Hemos sabido aguantar, no cometer errores y no caer en la ansiedad de otros partidos, esperando nuestro momento. Hemos conseguido empatar y casi ganar. En esta liga el empate no nos deja contentos, pero sumar siempre es importante”.

Por último, el entrenador se refirió al gol de Curro: “Estamos muy contentos por el gol, pero también por la actitud que ha tenido de salir al campo a comerse la hierba y ayudar al equipo. Siempre vamos a estar satisfechos cuando un jugador entre así al campo. Seguro que será el primer gol de muchos”.