Jon Bolo y Pablo Lago, durante un entrenamiento de la Ponferradina en el Anexo de El Toralín / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, analizó este jueves el momento de su equipo tras la derrota de Tenerife y ante la visita este viernes del Mirandés (El Toralín, 21.00 horas). El técnico blanquiazul reconoció que “no hicimos un buen partido en Tenerife”, pero recordó que “el equipo siempre se repone de los palos”.

“Trabajamos para mejorar día a día independientemente de que el partido anterior nos haya salido bien, mal o regular. Siempre hay que intentar mejorar”, pero también advirtió de que “no todo es blanco o negro, no se puede ser una montaña rusa cada semana”. El entrenador bilbaíno reiteró que “la clave es ser regulares y llevar un camino con una idea, que es lo que pretendemos desde que llegué aquí. No hay que lanzar las campanas al vuelo cuando estás muy bien ni ponerse catastróficos cuando te sale un mal partido. En la temporada siempre hay altibajos y los sufrimos como todos”.

Mirandés

En cuanto a su rival de este viernes, Bolo ve al Mirandés “haciendo un trabajo excepcional, tiene una plantilla muy competitiva, todos van a una y juegan bien al fútbol. Hay que darle mucho valor al trabajo que están haciendo. Ahora nos vamos a enfrentar a tres rivales que están por delante y queremos ganar para alcanzarlos o incluso superarlos, pero nuestro partido más inmediato es el más importante y es en el que tenemos que dar el máximo para ganar”.

Al respecto, el técnico dejó entrever que habrá cambios en la alineación respecto a la de Tenerife: “Cada partido es diferente y no se trata sólo de premiar o castigar por el último partido. Si los jugadores durante la semana no trabajan bien y no pienso que me pueden ayudar a ganar, no tengo por qué repetir alineación. Tampoco suelo repetir mucho. En Tenerife pensaba que con ese equipo podíamos ganar y me equivoqué. Este partido es totalmente diferente y tendremos que modificar cosas e intentar acertar para ganar”.

Por otro lado, Bolo aseguró que Manu Hernando está pendiente de pasar una revisión médica en Madrid para conocer la evolución de su lesión. “Lógicamente, no va a estar para estos partidos, tiene que pasar revisión allí porque es un jugador cedido por el Real Madrid y estamos esperando”.