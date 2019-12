Bolo: “El Molinón será otra prueba de madurez”

El técnico recupera a Isi y Trigueros para el partido ante el Sporting, en el que no estarán por lesión Carlos Bravo y Manu García

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo adelantó al jueves la rueda de prensa previa al partido ante el Sporting de este sábado, en el que el técnico blanquiazul considera que su equipo tiene “otra prueba de madurez en El Molinón. Son un campo y una afición espectaculares, y aunque el rival no está en su mejor momento, seguro que será un partido complicado y bonito para vivirlo, porque allí se vive ambiente de fútbol”.





El entrenador deportivista recupera para este partido a Isi y Trigueros tras cumplir sanción, pero pierde a Carlos Bravo y Manu García por lesión. Respecto a la convocatoria de la semana pasada, Bolo aclaró que “a Kaxe no le pasa nada” y se quedó fuera por decisión técnica: “Hay delanteros y los demás también aprietan y merecen su oportunidad. Hay gente llamando a la puerta para participar más”. Eso sí, aseguró que “he visto mejor a Kaxe esta semana”.

Después de cuatro partidos seguidos sin ganar, la Deportiva no pierde la calma y confía en su trabajo para volver a la senda de las victorias: “Sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. El recorrido es largo e intentamos mantener las señas de identidad cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien”, aseguró Bolo, que recordó que “el equipo ha tenido opciones para ganar esos cuatro partidos, y también para perder alguno de los que empatamos. Quedan tres partidos de la primera vuelta y toda la segunda, eso es un mundo y los objetivos están lejos. No miramos a mayo, miramos a Gijón”.

Respecto a su rival del sábado, el técnico considera que “ha cambiado sistemas de juego, pero al final da igual quién juega, es un gran equipo con una buena plantilla. Es un club que siempre ha trabajado bien la cantera y el entrenador está confiando en gente del filial porque les ve con posibilidades. Pero siempre digo lo mismo: si nosotros lo hacemos bien, nos da igual el sistema o el jugador que tengamos enfrente”.

Bolo también tuvo palabras para los más de 800 seguidores de la Deportiva que han comprado ya su entrada para este partido: “Vayamos donde vayamos siempre nos acompañan y notamos su aliento. Será un partido bonito de jugar, pero también para los aficionados, que van a disfrutar de una ciudad muy bonita y de una gente muy agradable que les va a recibir con los brazos abiertos”.