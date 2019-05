Bolo: “El primer gol lo va a marcar la afición el domingo por la mañana”

El entrenador de la Deportiva se muestra convencido de pasar la eliminatoria ante el Cornellà: "No nos queremos ir de vacaciones"

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / QUINITO

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, compareció ante la prensa en la previa del partido de vuelta ante el Cornellà, en el que los blanquiazules deberán remontar el 2-1 de la ida para seguir vivos en la fase de ascenso a Segunda, y el técnico se mostró convencido de que lo lograrán con el apoyo de una afición que llenará El Toralín: “Jugamos en casa, donde somos muy fuertes. El primer gol lo va a marcar la afición no ya en el partido, sino el domingo por la mañana. Va a haber un ambiente espectacular que nos va a llevar en volandas y el rival va a notar esa presión. Vienen al Toralín y van a sufrir”.

Bolo insistió en que “no queremos irnos de vacaciones”, pero también advirtió de que el 1-0 posiblemente no sea suficiente para seguir adelante en el playoff: “Ellos no sólo juegan bien en su campo. Han perdido poco fuera de casa y han plantado cara a grandes rivales en campos parecidos al nuestro. Nos equivocaríamos pensando que el 1-0 vale. Si marcamos el primero hay que ir a por el segundo y luego a por el tercero, sin dar un paso atrás, pero también desde la tranquilidad, porque el partido dura 90 minutos”.

El técnico no quiso adelantar nada sobre el once que pondrá en liza el domingo, al que podría regresar Yuri, y se limitó a apuntar que “tenemos a todos disponibles, hasta Yac está a punto de recibir el alta, y tenemos muchas opciones. Últimamente estamos usando un once muy definido, pero ahora hay más posibilidades y buscaremos la mejor para pasar la eliminatoria”.

El partido entre la Deportiva y el Cornellà se juega el domingo a las 20.00 horas en El Toralín y estará dirigido por el colegiado asturiano Carlos Fernández Buergo.