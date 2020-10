Bolo: “El primer gol nos hizo mucho daño”

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín / QUINITO

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, analizó la derrota ante el Cartagena asumiendo que “cometimos dos errores y nos metieron dos goles. La clave fue el primero, que nos hizo mucho daño. Ha sido un palo porque en la primera parte hicimos un buen trabajo y en la segunda estaba todo muy igualado, pero ese error en la entrega lo aprovecharon y nos hizo mucho daño. Luego llegó el segundo enseguida en otro error, pero esto es el fútbol, cuando cometes errores corres el riesgo de pagarlos”.

El técnico blanquiazul no entró a valorar las dudas sobre el primer gol: “No lo he visto y no voy a tener ninguna duda. Si el VAR lo ha dado es porque es gol”, y reiteró que “estábamos haciendo un buen partido ante un rival que estaba haciéndolo bien también. Tuvimos ocasiones, posesión, no les dejamos estar mucho tiempo en nuestro campo… Estaba siendo un partido igualado que se podía romper por pequeños detalles, que fueron en nuestro perjuicio”.

Bolo sacó en positivo que “en la primera parte tuvimos ocasiones claras, pero nos faltó el acierto de otros partidos y nos fuimos con el empate a cero. Me voy contento con la predisposición de los jugadores de querer ayudar incluso jugando fuera de su sitio, pero estoy triste porque queríamos la cuarta victoria y nos llevamos una derrota. Toca aprender de los errores y seguir trabajando para sumar en Alcorcón los puntos que se nos han escapado aquí”.

Respecto a ese partido, el entrenador blanquiazul admitió que “siempre es un alivio tener al mayor número de jugadores posible. Sabíamos cuando vinieron Manu y Pascanu que podían faltar por ir con sus selecciones, pero no creo que hoy hayamos perdido por su ausencia. Amo y Sielva lo hicieron bien y no se puede condenar a nadie por un fallo”.