Bolo: “El que levante los pies del suelo lo va a tener difícil”

Entrenamiento de la Ponferradina en el Anexo de El Toralín / QUINITO

Jon Pérez Bolo insistió este viernes en su comparecencia semanal ante los medios en que, a pesar de la buena racha de resultados de la Ponferradina, el equipo no debe perder la perspectiva: “Ni el año pasado ni éste vamos a levantar los pies del suelo, sabemos quiénes somos y lo que podemos lograr, pero para hacerlo tenemos que trabajar mucho, ser humildes y hacer las cosas bien. El que levante los pies del suelo lo va a tener difícil. Todos los tenemos claro, los jugadores los primeros. Hay que ir partido a partido y pensando que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar”.

El técnico descartó a Adri Castellano para el partido de este sábado ante Las Palmas (El Toralín, 16.00 horas), pero espera contar para el mismo con Sielva, Kaxe y Erik Morán, que completaron el entrenamiento del viernes sin mayores problemas. Eso sí, anunció que hará cambios en el once debido a la acumulación de partidos en las últimas semanas: “Esperamos acertar y que nos den frescura para seguir en esta dinámica positiva”.

Las Palmas fue el único equipo que la pasada temporada le ganó los dos partidos a la Deportiva, aunque Bolo no quiso hablar de revanchas con el equipo grancanario: “Ni mucho menos, lo que quiero es conseguir los tres puntos. Que el año pasado nos ganarn los dos partidos es una razón más para estar muy atentos, porque tienen un buen equipo y un buen entrenador, que nos va a plantear un encuentro difícil. Me preocupa que seamos un equipo reconocible, que no cometamos errores y que el equipo esté bien físicamente para ser intensos. Tenemos que estar bien durante los 90 minutos independientemente de cuál sea el resultado”.