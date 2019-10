Bolo: “Ellos han tenido mucho más acierto”

El técnico blanquiazul lamentó que la Deportiva no tuviera puntería para materializar sus ocasiones

Bolo y Pepe Mel, en los instantes previos al partido / QUINITO

Jon Pérez Bolo lamentaba tras la derrota ante Las Palmas que “hemos tenido que correr mucho en la primera parte, porque nos ha faltado ir juntos a la presión, y ellos con su calidad mantenían el balón. Intentamos ser valientes y en ciertos momentos del partido hemos llegado con bastante claridad y hemos tenido ocasiones claras, pero no el acierto de meterlas, y esa ha sido la diferencia”.

El técnico blanquiazul insistió en que “ellos han tenido mucho más acierto que nosotros. En la primera parte nos dominaron por momentos, pero sin tener ocasiones claras. Cuando te pones por debajo en el marcador tienes que intentar darle la vuelta. Tuvimos ocasiones para empatar, no lo hicimos y tras el segundo nos vinimos un poco abajo”.

Bolo recordó también que “el penalti fue una ocasión muy clara, pero el fútbol tiene estas cosas, no tuvimos la suerte de meterlo y habría sido importante, porque era la jugada siguiente a su gol. Pero seguimos intentándolo y al final de la primera parte tuvimos otra muy clara, pero no acertamos, y si no aciertas pasa lo que ha pasado”.

Respecto a la decisión de poner a Caro en la portería, el entrenador afirmó que “tenemos tres partidos durante la semana, hemos rotado en varios puestos y hoy pensábamos que Caro merecía la oportunidad, porque está entrenando bien. Habrá que pensar quién juega el sábado, pero era una decisión que teníamos que tomar porque todos tienen que tener su oportunidad para intentar aprovecharla”.