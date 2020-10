Bolo: “Es bonito verte ahí arriba, pero estamos en la cuarta jornada”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de Anduva / EBD

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, analizaba la victoria de su equipo en Anduva destacando que “en la primera parte nos ha costado, nos faltaba una marcha más, pero en la segunda hemos estado más tiempo en campo contrario. La estrategia es fundamental, hemos aprovechado una y nos llevamos el partido”.

El técnico hizo referencia a ese gol de Pascanu asegurando que “para nosotros no es una sorpresa que marque. Sabemos de su potencial y va a ir a más. Ha hecho un buen trabajo, como todo el equipo, y me voy contento con eso. Cuando el equipo no tiene el balón sabe sufrir y cuando ha podido tenerlo y marcar lo ha hecho”.

Respecto al liderato provisional de Segunda, Bolo manifestó que “es bonito verte ahí y los aficionados estarán encantados, pero estamos en la cuarta jornada y todavía queda mucho por recorrer. Hay que disfrutar semana a semana, porque cuanto más disfrutemos mejor nos van a ir las cosas. Hoy nos vamos con una sonrisa porque hemos ganado, pero mañana ya empezamos a preparar el siguiente partido”.