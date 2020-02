Bolo: “Es un fin de semana para olvidar”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo analizó la derrota de la Ponferradina en Girona señalando que “sabíamos dónde veníamos y el rival que teníamos enfrente, y si concedes los dos goles que hemos concedido se hace más difícil todavía. Esas dos acciones nos han matado y han condicionado el partido. En ningún momento conseguimos demostrar lo que estamos haciendo toda la temporada y le hemos facilitado mucho el trabajo al Girona“.





El técnico blanquiazul insistió en que “es fútbol, pero llevábamos diez minutos y estábamos jugando mucho con René en vez de buscar jugar para delante. Se lo estábamos diciendo a los jugadores y en la siguiente jugada lo hemos vuelto a hacer y hemos dejado solo a Brandon contra René”.

Sobre el cambio de Yuri en la segunda parte, Bolo apuntó que “hemos optado por darle descanso y jugar con dos puntas más de referencia. El partido estaba muy complicado, no estábamos haciendo daño ni con Yuri ni sin él y son minutos que se ahorra, porque queda mucha temporada”.

En definitiva, el entrenador berciano lamentaba que “no hemos estado nada bien y se lo hemos puesto muy fácil al Girona. Estas cosas pueden pasar, pero me voy triste porque el equipo no se ha rebelado ante las adversidades. Nunca puedes bajar la cabeza hasta el final y hoy no lo hemos hecho. No nos pueden afectar tanto esas circunstancias. Sabemos lo que nos ha traído hasta aquí y hoy me voy un poco triste por eso. Es un fin de semana para olvidar“.