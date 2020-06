Bolo: “Esperamos que el esfuerzo no pase factura el lunes”

Jon Pérez Bolo, durante el partido ante el Real Oviedo / SDP

Jon Pérez Bolo se fue “contento con el trabajo del equipo” en el Carlos Tartiere, a pesar de que la Deportiva no pudo pasar del empate ante el Oviedo: “No hemos conseguido hacer gol, y evidentemente me hubiera gustado sumar los tres puntos, pero para ser el primer partido y la incertidumbre que había me voy muy contento porque aguantamos hasta el final”.

En ese sentido, Bolo espera que “el esfuerzo no pase factura el lunes” ante el Elche. “El equipo ha hecho un gran partido y con los cambios en la segunda parte se ha refrescado bien para seguir con la presión y pisando el área contraria.Todos teníamos un poco la duda de cómo iba a responder el equipo después de mucho tiempo sin competir, aunque estábamos contentos con el trabajo de la semana”.

Lo que más le gustó al técnico blanquiazul en este reinicio de la competición fue “lo juntas que hemos tenido las líneas tanto en ataque como en defensa para llegar a las ayudas y salir a la contra. Quizás en la primera parte nos ha faltado tranquilidad, pero en la segunda hemos mejorado en ese aspecto. Aún así, en la primera hemos tenido dos ocasiones claras”.