Bolo: “Ganar en Burgos sería dar un golpe en la mesa”

El técnico blanquiazul no dio pistas sobre quién será el sustituto de Saúl en el centro del campo

Jon Pérez Bolo, entrenador de la Deportiva / QUINITO

La Deportiva comienza la segunda vuelta de la competición este domingo (El Plantío, 12.00 horas) visitando a un Burgos en racha que ha ganado sus dos últimos partidos ante Celta B y Fuenlabrada e intentará repetir frente al líder. Por eso, el técnico blanquiazul, Jon Pérez Bolo, considera que “ganar en Burgos sería dar un golpe en la mesa y vamos con todas las ganas de sumar los tres puntos”.

Bolo no podrá contar para este partido con Gianfranco, que sigue recuperándose de su lesión, ni con Saúl, fijo en el centro del campo. El entrenador no quiso dar pistas sobre quién será su sustituto, pero recordó que “hay varios futbolistas que pueden jugar ahí: Fran Carnicer, Matthieu, Joaquín, Trigueros… Se trata de acertar para que no se note la baja de Saúl, que está siendo un jugador importante”.

Respecto a su rival del domingo, Bolo advirtió de que “ha hecho muchas cosas bien, aparte de marcar en el primer minuto en los dos últimos partidos. Han dado un paso adelante ante dos rivales difíciles y querrá hacer lo mismo contra la Ponferradina. Tenemos que tener paciencia y tranquilidad, sabiendo que estaremos en un campo difícil”.

Por último, el técnico aseguró que de cara a la segunda vuelta de la competición “habrá más equipos que se metan en la pelea. Nosotros partimos con ventaja, pero tenemos que intentar repetir la primera vuelta para terminar por delante de todos y entrar al playoff como primeros”.

El Burgos-Ponferradina estará dirigido por el colegiado aragonés Baiges Dones, que arbitró el empate sin goles entre la Arandina y la Deportiva de la temporada 2016-17.