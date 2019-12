Bolo guiará a la Deportiva hasta el centenario

Jon Pérez Bolo y José Fernández Nieto / EBD

La Deportiva y Jon Pérez Bolo anunciaron este viernes la ampliación del contrato del técnico vasco, que seguirá ligado al club blanquiazul hasta junio de 2022, dos años más de los que tenía firmados. El buen hacer del bilbaíno al frente del primer equipo, con el que consiguió el ascenso a Segunda el pasado mes de junio, ha llevado a la Ponferradina a ampliar su relación hasta el año del centenario del club.





El presidente, José Fernández Nieto, destacó que “formamos un buen matrimonio. Estamos encantados con su trabajo y con su forma de ser, porque nos lo hace todo muy fácil. Es muy gratificante hacer este anuncio en estas fechas y seguro que vamos a hacer cosas muy importantes de aquí en adelante“. Silvano aseguró que “estamos trabajando con toda la ilusión en el centenario del club y ojalá lleguemos todos y con la Ponferradina lo más arriba posible”.

Por su parte, Bolo se mostró “muy agradecido al club, a los jugadores y a la ciudad. Desde que nos reunimos por primera vez hace un año y medio se ha cumplido todo lo que hablamos y estoy orgulloso del trato recibido y de representar a la Deportiva y a Ponferrada cada día. Es un proyecto ambicioso que pasaba por volver al fútbol profesional y espero que sigamos aquí dando guerra mucho tiempo. El trayecto es largo y van a venir cosas muy bonitas“.

Partido importante

El técnico no se olvidó de que el equipo afronta este sábado (El Toralín, 18.00 horas) un importante partido ante el Deportivo de La Coruña: “Mañana vamos a volver a ganar. Será un partido duro, porque aunque viene un rival herido, tiene jugadores de mucha calidad y nos obligará a hacer las cosas muy bien. Que me hayan ampliado el contrato después de cinco partidos sin ganar representa la confianza del club en mi trabajo y espero que sea un plus para este partido”.

Bolo anunció que Saúl sustituirá al sancionado Óscar Sielva en el centro del campo y ha citado a todos sus jugadores para este partido, por lo que la convocatoria no se conocerá hasta las horas previas al mismo, cuando se hagan oficiales las alineaciones.